[{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja a járandóságot – mondta a Magyar Úszó Szövetség elnöke.","shortLead":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja...","id":"20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067bd1d2-8d20-44d8-859a-66e2ed3b5733","keywords":null,"link":"/sport/20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","timestamp":"2019. október. 04. 13:09","title":"Milliós fizetés jár Shane Tusupnak, ha Szilágyi Liliánát edzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették a szeptember 11-én elhunyt építészt, látványtervezőt, a demokratikus ellenzék tagját, az SZDSZ egykori alapítóját, a „sokakon segítő igaz embert”.","shortLead":"Csendes emlékezésre hívja vasárnapra a Fiumei úti Sírkertbe Rajk László felesége mindazokat, akik tisztelték, szerették...","id":"20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d4356-35b3-4208-87c0-08004fa4ea95","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Vasarnap_bucsuzhatnak_el_Rajk_Laszlotol","timestamp":"2019. október. 05. 08:20","title":"Vasárnap búcsúzhatnak el Rajk Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","shortLead":"A reneszánsz kastély teteje teljesen elpusztult.","id":"20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=305f0b23-0b37-4f52-ac7f-ef93507a5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b604f63d-abd6-4fff-8176-86824eb0a655","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tuz_leegett_osgyan_kastely_tetoszerkezet","timestamp":"2019. október. 04. 12:57","title":"Teljesen leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf76873-8b82-4d0f-be96-7390fd1bb836","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Puzsér Róbert nagyon félreértett valamit. 