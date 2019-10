Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","shortLead":"A pénzintézet egy 2011-es kormányrendelet miatt fordult az Ab-hez.","id":"20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236a9bfe-ddac-4509-b129-f2f777d79f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Behajthatatlan_jelzaloghitelek_az_OTP_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. október. 11. 15:17","title":"Behajthatatlan jelzáloghitelek: az OTP veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b617ea4-ff69-4491-aaa7-aea40158ece2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a sorozat eljuthatott az óriáscéghez is.","shortLead":"Szerinte a sorozat eljuthatott az óriáscéghez is.","id":"20191009_Magyar_rendezo_per_Marvel_Linda_Xmen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b617ea4-ff69-4491-aaa7-aea40158ece2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555cba1d-2a92-4055-9e6e-0d69dcf9916b","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Magyar_rendezo_per_Marvel_Linda_Xmen","timestamp":"2019. október. 09. 17:23","title":"Egy magyar rendező szerint a Marvel ellopta a Linda főcímzenéjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","shortLead":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","id":"20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4471a29-7306-4656-8af9-98d3a38a87b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2019. október. 10. 07:59","title":"40 kilométer elektromosan, ezt tudja a legújabb Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek, alapkövet tesznek le ünnepélyesen a politikusok. 