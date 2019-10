Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz elnököt is szállító Aurus Senat.","shortLead":"A moszkvai Khann dizájnstudió vette a bátorságot és elkészített néhány vázlatot, milyen lenne átalakítva az orosz...","id":"20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af11ef72-cef0-4809-9197-97960bfb4e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6fd9-3d52-4335-b486-1ec76438bb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Meg_senki_nem_merte_tuningolni_Putyin_limuzinjat_de_valami_hasonlo_lehetne","timestamp":"2019. október. 09. 16:41","title":"Még senki nem merte tuningolni Putyin limuzinját, de valahogy így nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját népszerűsítette.","shortLead":"A csatornának 700 ezer forintot kell fizetnie, mert egy sporteseményről úgy tudósított, hogy Mészáros Lőrinc márkáját...","id":"20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bffedf-a2d0-4c5a-b3de-e60770ec0f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb95b2a-b0da-4fca-a633-67d264622a0e","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Rejtett_2Rulereklam_miatt_buntette_meg_a_TV2t_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. október. 10. 14:31","title":"2Rule-t reklámozó Tények-riport miatt büntette meg a TV2-t a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani a kezelésre.","shortLead":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani...","id":"20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3377e3-939d-4a71-a8bd-d7747c3f108a","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","timestamp":"2019. október. 09. 20:52","title":"Nemsoká eldől, megkaphatja-e Zente a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A kétkamarás román parlament együttes ülésen szavaz a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról.","shortLead":" A kétkamarás román parlament együttes ülésen szavaz a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormány...","id":"20191010_roman_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e560e99f-6880-40ba-9a26-51a47c205253","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 06:51","title":"Ma megbukhat a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere. Elmondta a véleményét a Borkai-ügyről is.","shortLead":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere...","id":"20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395dd94-808b-48bd-af86-4ec7a27bdfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2019. október. 09. 08:08","title":"Fideszes polgármester a Borkai-botrányról: Morálisan elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű fekete lyuk közeléből indulhatott – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés alapján a Tejútrendszer középpontja dinamikusabb lehetett, mint korábban vélték. ","shortLead":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű...","id":"20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055458e-735d-40cf-b915-8bc221f6ae42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","timestamp":"2019. október. 10. 09:03","title":"Hatalmas energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren, csillagászati mércével mérve \"nem is olyan régen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]