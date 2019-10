Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","shortLead":"Gazdasági haszonszerzést, liberális és baloldali politikát említ a Gulyás miniszter nevében válaszoló államtitkár.","id":"20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c4725c-e207-4a84-b9e3-d9419c6ade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Gulyas_Gergely_nem_ker_bocsanatot_amiert_beteg_kisgyereknek_nevezte_Greta_Thunberget","timestamp":"2019. október. 15. 11:32","title":"Gulyás Gergely nem kér bocsánatot, amiért „beteg kisgyereknek” nevezte Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","shortLead":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","id":"20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aed6e79-c81f-4e9d-924e-5bb95ce4f385","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","timestamp":"2019. október. 16. 16:05","title":"Matolcsy unokatestvérének sikerült megszabadulni bedőlt bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott négy és fél évet kapott, és a pénzt is vissza kell fizetnie.","shortLead":"A vádlott négy és fél évet kapott, és a pénzt is vissza kell fizetnie.","id":"20191015_Hitkozsegi_megbizottnak_adta_ki_magat_milliokkal_karositott_meg_egy_idos_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d75b14a-1a17-4168-b785-9ccd62712aec","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Hitkozsegi_megbizottnak_adta_ki_magat_milliokkal_karositott_meg_egy_idos_not","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"Hitközségi megbízottnak adta ki magát, milliókkal károsított meg egy idős nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951a049-a8c1-4a81-85f0-57672f4015c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta negyedik generációs Pixel telefonjait a Google. A hardver és szoftver oldalon egyaránt fejlettebb készülékeket a fotózás terén is okosabbá tette a keresőóriás.","shortLead":"Bemutatta negyedik generációs Pixel telefonjait a Google. A hardver és szoftver oldalon egyaránt fejlettebb...","id":"20191015_google_pixel_4_pixel_4_xl_megjelenes_ar_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c951a049-a8c1-4a81-85f0-57672f4015c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc6ab7d-91ad-43fc-8261-32fbe9a9b5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_pixel_4_pixel_4_xl_megjelenes_ar_specifikacio","timestamp":"2019. október. 15. 20:15","title":"Megjött a Google új mobilja, amelyet érintés nélkül is lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindössze húsz perc alatt elkelt az összes vendégjegy a Wales–Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőre.\r

