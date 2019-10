Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt. Ilyen hangos például egy cölöpverőgép. Videó.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a csombókos harangozómadár (Procnias albus) kiáltásainak hangereje elérheti a 113 decibelt...","id":"20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda81143-2838-449a-85e0-13a05f8deb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1466feb1-71e3-432a-b0b3-8e2d5f3502be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_csombokos_harangozomadar_hangero_kutatas","timestamp":"2019. október. 22. 12:28","title":"Különleges nevű madár a világ leghangosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0e0a11-60c2-4597-8611-8164c0e640bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","timestamp":"2019. október. 22. 10:52","title":"Marabu Féknyúz: Hadházy, Orbán és a magyar zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német autógyártó társaság vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ). A lap keddi összeállítása szerint a megszorítások főleg a vállalat két hazai gyárát érinthetik.","shortLead":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német...","id":"20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb58159-27e4-45c3-a7e4-763013d2da76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"Brutális megszorításra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","shortLead":"A Kisalföldön és az Alpokalján akár kedd délig is megmaradhat a köd.","id":"20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc2a3b5-c39a-4fcd-ab00-a8d109c65188","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Marad_a_napos_ido_de_ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. október. 22. 07:08","title":"Marad a napos idő, de két megyére is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]