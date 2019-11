Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó hétvégéjére. ","shortLead":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó...","id":"20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4dd791-ae2c-4196-998a-e4063eb7330f","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","timestamp":"2019. november. 17. 10:06","title":"Tüntetés lesz a CEU száműzetésének egyéves évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 600 ezer forintos kabátot egy berettyóújfalui gyárban készítették.","shortLead":"A 600 ezer forintos kabátot egy berettyóújfalui gyárban készítették.","id":"20191115_Magyarorszagon_keszult_Meghan_Markle_angol_hercegno_kabatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5343279a-e757-4c44-86c9-a92f3bb2f350","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Magyarorszagon_keszult_Meghan_Markle_angol_hercegno_kabatja","timestamp":"2019. november. 15. 21:08","title":"Magyarországon készült Meghan Markle angol hercegnő kabátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023c849e-f643-424b-b35e-307da929e444","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy tanulmányból, melyet az Amerikai Szív Egyesület idei philadelphiai ülésén mutattak be.","shortLead":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy tanulmányból, melyet...","id":"20191116_egeszsegtelen_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_hatasa_cdc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023c849e-f643-424b-b35e-307da929e444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3445fe2-ff57-4abb-b17b-4137ea0b5751","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_egeszsegtelen_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_hatasa_cdc","timestamp":"2019. november. 16. 12:03","title":"Jobb, ha nem eszik belőlük: nagyon károsnak bizonyultak az ultrafeldolgozott élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének karambolja csak kisebb károkat okozott.","shortLead":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének...","id":"20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84dbb35-eb12-44b2-9dd4-f58a0a1949ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","timestamp":"2019. november. 17. 11:43","title":"Összeütközött két gép a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","shortLead":"Lehet, hogy nem is a genetika lesz a megoldás. Egereknél már sikert értek el a tudósok.","id":"20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a04f8-7715-4f26-a092-1fc033dd7d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Komoly_elorelepes_a_Downszindroma_kezeleseben","timestamp":"2019. november. 17. 15:22","title":"Komoly előrelépés a Down-szindróma kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dc68ce-a00b-4ab4-80f6-c1dcf0d01597","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rendbontásba torkollott a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából rendezett párizsi megmozdulás 2019. november 16-án. Káosz képekben.","shortLead":"Rendbontásba torkollott a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából rendezett párizsi...","id":"20191117_Feje_tetejere_allitott_rendorauto_konnygaz_es_langok__Parizsban_nem_nyugszanak_a_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80dc68ce-a00b-4ab4-80f6-c1dcf0d01597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973d781-2eb9-4e0f-a91e-89ac1813f3ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Feje_tetejere_allitott_rendorauto_konnygaz_es_langok__Parizsban_nem_nyugszanak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 17. 15:28","title":"Feje tetejére állított rendőrautó, könnygáz és lángok - nem nyugszanak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni a közösségi oldalon, ahogy az Instagramon is.","shortLead":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni...","id":"20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1e84e-e61a-49db-bbd6-7e975f0d85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","timestamp":"2019. november. 15. 20:03","title":"Olyan funkciót tesztel a Facebook, amitől Instagramnak néz majd ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]