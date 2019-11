Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű kötöttsegélyhitel-program indul – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.","shortLead":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű...","id":"20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab743a4-622e-427a-af88-891f1247811a","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","timestamp":"2019. november. 18. 12:06","title":"Szijjártó: 160 millió dolláros programot indítanak magyar cégeknek Laoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken értékes művek porosodnak a pincében vagy a raktárban.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum lejjebb csúszott a látogatottsági rangsorban, noha látogatói majdnem fele ingyen mehetett be. Vidéken...","id":"201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a47ed-7ed0-44cc-bf62-9c47f514f9a2","keywords":null,"link":"/360/201946_kozgyujtemenyek_latogatottsagi_toplistaja_lejjebb_csuszott_anemzeti_muzeum","timestamp":"2019. november. 18. 11:00","title":"Közgyűjteményi toplista: Frida Kahlóék lenyomták Picassóékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének karambolja csak kisebb károkat okozott.","shortLead":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének...","id":"20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84dbb35-eb12-44b2-9dd4-f58a0a1949ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","timestamp":"2019. november. 17. 11:43","title":"Összeütközött két gép a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","shortLead":"A program eddig nem volt túl népszerű, most viszont már egy évig meggondolhatják magukat a résztvevők. ","id":"20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a42c6d-0228-472a-928e-d081336e2b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726c19ec-7994-4c32-a9c7-8531624a1a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_dania_menekult_program_hazateres_Sziria","timestamp":"2019. november. 16. 20:47","title":"Hatmilliót fizet Dánia a menekülteknek, ha hazatérnek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, Pierre Gasly a második.","id":"20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caea61ce-4e46-4fb9-ab77-b23a6d243e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadda07-8650-4fc7-9b3a-20bc852508b9","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Verstappen_nyerte_a_Brazil_Nagydijat_a_ket_Ferrari_osszeutkozott","timestamp":"2019. november. 17. 20:13","title":"Verstappen nyerte a Brazil Nagydíjat, a két Ferrari összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]