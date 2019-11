Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti...","id":"20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97408b7-a154-4528-b682-fbbe87d7c68a","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","timestamp":"2019. november. 18. 17:30","title":"Radar360: Várhelyi átment, Simonka izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást terveznek. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást...","id":"20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f306d-88ea-47a9-ad64-44f666820588","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","timestamp":"2019. november. 19. 06:45","title":"Népszava: Felhagy az ellenzék a radikális parlamenti akciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","shortLead":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","id":"20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b83d364-4efe-4d18-9579-43e2f409ca02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","timestamp":"2019. november. 19. 11:34","title":"Kártérítést kell fizetnie egy férfinak védett virágok elpusztításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző árszegmensekben.","shortLead":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző...","id":"20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f2984-3fa3-48aa-8487-ce74b437fbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","timestamp":"2019. november. 19. 17:03","title":"Ezek ma a legjobb androidos telefonok, amelyeket egy adott árkategóriában kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. ","shortLead":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért...","id":"20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f3f7-4e56-4405-a313-9b9bf67aa202","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","timestamp":"2019. november. 20. 15:01","title":"Gothár Péter bevallotta, \"elfogadhatatlan módon\" közeledett egy kolléganőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","shortLead":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","id":"20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097bda0-26de-41f5-b2bf-1ee2b4ea4b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","timestamp":"2019. november. 20. 06:53","title":"Szíria ellenséges célpontokra lőtt Damaszkusz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]