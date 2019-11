Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága pedig december 4-én hallgatja meg Gothár Pétert.","shortLead":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai...","id":"20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f7d9b-ae5b-4c4d-ae70-58eef9462b21","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Gothár Péter egy ideig biztosan nem oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","shortLead":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","id":"20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d133769b-5ff2-492b-9379-a7234a4af12a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 14:49","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: őrizetbe vették a miniszterelnök lemondott kabinetfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-tagállamok azzal vádolják Törökországot, hogy túszul ejtette az észak-atlanti szövetség kelet-európai országait. Ankara Szíria ügyében akar kicsikarni engedményeket a NATO-tól, és amíg nem kapja meg, amit kíván, nem engedi, hogy a szövetség megerősítse az Oroszországgal határos térségeket.","shortLead":"A NATO-tagállamok azzal vádolják Törökországot, hogy túszul ejtette az észak-atlanti szövetség kelet-európai országait...","id":"20191127_torokorszag_oroszorszag_nato_baltikum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054cd280-53f3-4e4b-8b10-af93083b5a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_torokorszag_oroszorszag_nato_baltikum","timestamp":"2019. november. 27. 16:59","title":"Törökország nem engedi a NATO-t Oroszország ellen védekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62857ca2-57e1-47bb-88b0-866ee691d96a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyakran futnak össze a magyar miniszterelnökkel a máshol kevésbé szívesen látott külföldi vezetők. Kovács András Péter most elmagyarázza, miért kell elfogadnunk, hogy lezárják a fél Budapestet, ha Putyin vagy Erdogan meglátogatja Orbán Viktort. Illiberális kémia a Duma Aktuálban. ","shortLead":"Gyakran futnak össze a magyar miniszterelnökkel a máshol kevésbé szívesen látott külföldi vezetők. Kovács András Péter...","id":"20191125_Csomagpont_lehet_a_Karmelitaban_azert_jott_egymas_utan_Putyin_es_Erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62857ca2-57e1-47bb-88b0-866ee691d96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fe0665-b911-4a09-a702-91a6d78739ac","keywords":null,"link":"/360/20191125_Csomagpont_lehet_a_Karmelitaban_azert_jott_egymas_utan_Putyin_es_Erdogan","timestamp":"2019. november. 25. 19:00","title":"Csomagpont lehet a Karmelitában, azért jött egymás után Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban maradt ráadással, Weöres Sándor Majomország című versének megzenésítésével. Az énekesnő szerint aktuálisabb, mint valaha.\r

\r

","shortLead":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban...","id":"20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a1443-2af6-4719-bc65-55790a6ab1ec","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","timestamp":"2019. november. 26. 09:00","title":"Koncz Zsuzsa: Egy frászt van messze Majomország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","shortLead":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","id":"20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e8bdd3-6806-47e1-9526-b887081c23ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","timestamp":"2019. november. 27. 14:39","title":"Több mint 8 milliárdért tervezik a szuperkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f10e2e3-e84e-48b7-88fb-41f9afa74ea9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem ússza meg a kéményellenőrzés megrendelését, aki egyéni vállalkozó lesz, márpedig ha bármit is cserélni kell, több százezer forint alatt nehéz megúszni az átalakítást.","shortLead":"Nem ússza meg a kéményellenőrzés megrendelését, aki egyéni vállalkozó lesz, márpedig ha bármit is cserélni kell, több...","id":"20191127_kemeny_kemenysepro_kazan_egyeni_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f10e2e3-e84e-48b7-88fb-41f9afa74ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474346f-fd30-44f2-b2f2-48be7ddb3579","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_kemeny_kemenysepro_kazan_egyeni_vallalkozo","timestamp":"2019. november. 27. 11:40","title":"Tízezrek szembesülnek azzal, hogy mégis fizetniük kell a kéményellenőrzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313992d0-0de7-439c-98b0-200c186d62db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a magyar országgyűlési képviselők jogait módosító törvénytervezet ellen tüntettek.","shortLead":"A képviselők a magyar országgyűlési képviselők jogait módosító törvénytervezet ellen tüntettek.","id":"20191126_Orbannak_es_a_Kovernek_uzentek_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=313992d0-0de7-439c-98b0-200c186d62db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c41f8-6a60-4c06-9064-c230192e824e","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Orbannak_es_a_Kovernek_uzentek_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. november. 26. 16:33","title":"Orbánnak és a Kövérnek üzentek az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]