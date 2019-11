Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","shortLead":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","id":"20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa24be1-3607-4d82-83a5-25298a8739fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 27. 17:59","title":"Egymás tiszteletben tartására szólít fel a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec0e941-9c83-4e23-998d-92533223e452","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Marabu FékNyúz: Válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet.","shortLead":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem...","id":"20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed970be-1206-4782-bb4d-70f6911ad3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","timestamp":"2019. november. 28. 14:03","title":"Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom Nyrt. megállapodást írt alá a budapesti \"Telekom Park\" irodaépületének értékesítéséről – tette közzé a távközlési szolgáltató szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.","shortLead":"A Magyar Telekom Nyrt. megállapodást írt alá a budapesti \"Telekom Park\" irodaépületének értékesítéséről – tette közzé...","id":"20191127_magyar_telekom_park_kozpont_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e95c7-31c9-46ad-b8a1-d62d25eb09e8","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_magyar_telekom_park_kozpont_eladas","timestamp":"2019. november. 27. 19:31","title":"Eladja a Telekom a korábbi központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanezer embernek kellett elhagynia az otthonát egy ipari baleset miatt Texasban a hálaadásnapi ünnep előestéjén.","shortLead":"Hatvanezer embernek kellett elhagynia az otthonát egy ipari baleset miatt Texasban a hálaadásnapi ünnep előestéjén.","id":"20191128_texas_robbanas_olajipari_uzem_kikoltoztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa516177-5bc3-4b12-9896-aba06bd3a8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_texas_robbanas_olajipari_uzem_kikoltoztetes","timestamp":"2019. november. 28. 05:23","title":"Újabb robbanás volt a texasi vegyi üzemben, tízezreket költöztetnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]