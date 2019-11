"Nagyon komoly a helyzet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","shortLead":"A Perczel-glóbuszt kiállítják az Országos Széchényi Könyvtárban.","id":"20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af485e19-e576-4bc9-8172-f22e78be9be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b3463a-cf36-4b9e-9025-60ec17319fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Orban_Viktor_foldgombjenek_pontos_masat_most_mar_kozelebbrol_is_megnezheti","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"Orbán Viktor földgömbjének pontos mását most már közelebbről is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","shortLead":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","id":"20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3022bef-e1fa-46d8-8edb-150a75a078b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2019. november. 27. 13:19","title":"Két és félszeresére nőtt egy év alatt a Magyarországon dolgozó ukránok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt a Nagy-korallzátonynál. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt...","id":"20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79455386-ff9a-403a-9f1f-f91fa6fbc127","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","timestamp":"2019. november. 28. 17:30","title":"Radar360: zuhan a forint, Orbán bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c764d029-e40d-4d5c-ac0a-1538d5650ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novemberben érkezett meg a Bátor Tábor tízezredik táborozója, amit a 18 éve működő alapítvány egy Tetris Challenge-dzsel, azaz a tábori kellékek felsorakoztatásával ünnepelt meg.","shortLead":"Novemberben érkezett meg a Bátor Tábor tízezredik táborozója, amit a 18 éve működő alapítvány egy Tetris...","id":"20191128_Megerkezett_az_eddigi_legmeghatobb_tetrischallenge_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c764d029-e40d-4d5c-ac0a-1538d5650ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95813e9c-ce43-4dac-a431-6fa1e10f7048","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Megerkezett_az_eddigi_legmeghatobb_tetrischallenge_foto","timestamp":"2019. november. 28. 17:16","title":"Megérkezett az eddigi legmeghatóbb Tetris Challenge-fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea106167-9d36-45e6-976a-aa6f94ffb5fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összességében 50 millió dolláros kötöttsegélyhitel-program indul az afrikai országgal.","shortLead":"Összességében 50 millió dolláros kötöttsegélyhitel-program indul az afrikai országgal.","id":"20191128_Ket_korhazat_epitenek_magyar_vallalatok_Kenyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea106167-9d36-45e6-976a-aa6f94ffb5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82c8e7d-c142-4a1d-a8f7-807c8a69901e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Ket_korhazat_epitenek_magyar_vallalatok_Kenyaban","timestamp":"2019. november. 28. 16:00","title":"Két kórházat építenek magyar vállalatok Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","shortLead":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","id":"20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccce8333-e15b-4484-bae2-a0bec54a8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 27. 19:13","title":"Visszavonul a go egyik legjobb játékosa, mert legyőzte a mesterséges intelligencia"