Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének utolsó napjait tölti és egynapos eltávozást kapott, hogy részt vegyen egy rehabilitációval foglalkozó konferencián.","shortLead":"A pénteki londoni terrorista akció elkövetőjét megfékező egyik férfi egy olyan elítélt gyilkos volt, aki büntetésének...","id":"20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded9a55-3720-4158-b3ec-536e21d86fc9","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Az_egyik_londoni_hos_egy_elitelt_gyilkos_volt","timestamp":"2019. november. 30. 14:59","title":"Az egyik londoni hős egy elítélt gyilkos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már decemberben megjelenhet kontinensünkön a Galaxy Note10 Lite, amelynek specifikációiról derült ki néhány fontos dolog.","shortLead":"Már decemberben megjelenhet kontinensünkön a Galaxy Note10 Lite, amelynek specifikációiról derült ki néhány fontos...","id":"20191130_samsung_galaxy_note10_lite_specifikaciok_geekbench","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c682e02-edea-4def-b203-a829ea74a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_samsung_galaxy_note10_lite_specifikaciok_geekbench","timestamp":"2019. november. 30. 10:03","title":"Napokon belül egy olcsóbb telefont tehet ki a polcokra a Samsung, jön a Note10 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","shortLead":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","id":"20191129_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e2aa54-f816-403d-99dc-5b58d8f69ad0","keywords":null,"link":"/elet/20191129_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. november. 29. 12:26","title":"Hazatérhettek a Debrecenben született négyes ikrek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik fontos változás is hatályba lép jövőre a húsboltokban.","shortLead":"Egy másik fontos változás is hatályba lép jövőre a húsboltokban.","id":"20191130_Nem_csak_hus_zaszlo_is_lesz_a_hentespultban_januartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b2c7e5-691a-4705-aebd-2fe7f52acd84","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_Nem_csak_hus_zaszlo_is_lesz_a_hentespultban_januartol","timestamp":"2019. november. 30. 09:58","title":"Nem csak hús, zászló is lesz a hentespultban januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az üzengetés az I. kerület és az MNB között.","shortLead":"Folytatódik az üzengetés az I. kerület és az MNB között.","id":"20191128_Valaszolt_az_I_keruleti_onkormanyzat_A_parkolasi_megallapodas_volt_jogserto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e345420-a7ec-4b39-815e-9d3719facd1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Valaszolt_az_I_keruleti_onkormanyzat_A_parkolasi_megallapodas_volt_jogserto","timestamp":"2019. november. 28. 21:33","title":"Válaszolt az I. kerületi önkormányzat: A parkolási megállapodás volt jogsértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. \r

","shortLead":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11071752-cd4d-4e45-9030-8099d8ce407f","keywords":null,"link":"/360/201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","timestamp":"2019. november. 29. 11:35","title":"Folytatódik a lekenyerezés: Újabb német óriáscéggel köt stratégiai megállapodást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember vízellátását - közölték csütörtökön brazil kutatók.","shortLead":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember...","id":"20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8d4ee-e975-4eb0-848d-4812d117b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:03","title":"Ennek az erdőtűznek a füstje és a lángja is nagy: odalehetnek az Andok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország sem szavazta meg az adóelkerülés elleni EU-s javaslatot.","shortLead":"Magyarország sem szavazta meg az adóelkerülés elleni EU-s javaslatot.","id":"20191129_adoelkerules_nagyvallalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98082c31-d7bc-469c-b323-a8b900128e9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_adoelkerules_nagyvallalat","timestamp":"2019. november. 29. 11:19","title":"A magyar kormány besegített, hogy a multik el tudják titkolni, hogyan trükköznek az adózással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]