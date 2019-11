Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán 12-13 ezer új lakás építése várható a független Építési Piaci Prognózis 2023. című kutatás szerint.","shortLead":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán...","id":"20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d55ba-b080-42bd-bb7a-6233a9a078d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","timestamp":"2019. november. 30. 10:06","title":"Visszaesik az újlakás-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","shortLead":"Fejsérülés következtében kialakult agyi hematóma okozta Gary Rhodes váratlan halálát.","id":"20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba11ffdc-060e-4304-ba4f-c3cb9a407ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5b009-0356-4c23-b446-defa72dd6e5a","keywords":null,"link":"/elet/20191129_gary_rhodes_sef_fejserules_gyasz","timestamp":"2019. november. 29. 11:04","title":"Fejsérülésébe halt bele a brit sztárséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette a \"lézerkardos\" program.","shortLead":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette...","id":"20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39896dd3-18d0-46ab-9bf9-24d6a4f0d058","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 29. 16:03","title":"Izgalmas új játékokat adhat ki a Facebook, megvettek egy híresen jó céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási tanácsai, kellő iróniával. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási...","id":"20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48920899-8d89-4afc-bc0f-8d86410879c6","keywords":null,"link":"/360/20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","timestamp":"2019. november. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni – ez a Ferencváros számára a tétje az Európa Liga ötödik fordulójának.","shortLead":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni –...","id":"20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b327b-0090-45af-9f75-43451743def2","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","timestamp":"2019. november. 28. 18:55","title":"Ferencváros-Espanyol – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","shortLead":"A három kislány és a kisfiú még októberben jött világra, mostanra erősödtek meg annyira, hogy szüleik hazavihessék őket.","id":"20191129_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e2aa54-f816-403d-99dc-5b58d8f69ad0","keywords":null,"link":"/elet/20191129_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. november. 29. 12:26","title":"Hazatérhettek a Debrecenben született négyes ikrek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8f06f7-1442-4167-b7c9-2d41bf3794b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LMP közös gondolkodásra hívja az embereket, hogyan lehetne Magyarországot zöld irányba állítani.","shortLead":"Az LMP közös gondolkodásra hívja az embereket, hogyan lehetne Magyarországot zöld irányba állítani.","id":"20191129_zold_nepszavazas_kezdemenyezese_lmp_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b8f06f7-1442-4167-b7c9-2d41bf3794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a8ea10-00a4-42a9-9741-4006aac66939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_zold_nepszavazas_kezdemenyezese_lmp_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 18:50","title":"Zöld irányba akarja terelni Magyarországot az LMP, népszavazást kezdeményeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank kötvényvásárlási programjába, ami a tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet.","shortLead":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank...","id":"201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a375c-6f0e-47e2-9c33-f6f755c1d4c4","keywords":null,"link":"/360/201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","timestamp":"2019. november. 30. 08:15","title":"Bóvli kötvényekre megy a közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]