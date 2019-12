Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült Államok focicsapatát az idei vb-n, de a hétfőn megkapott Aranylabdája inkább életművének szól: a 34 éves futballista úttörő azon nők között, akik nem hagyják, hogy elvesszen a hangjuk a patriarchális sportvilágban.","shortLead":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült...","id":"20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d245967d-ceba-446c-8f6a-1ce753af8cf8","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","timestamp":"2019. december. 03. 15:21","title":"Miért érdekelne, hogy ki nyerte a női Aranylabdát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj ára nem változik.","shortLead":"A gázolaj ára nem változik.","id":"20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae22fc6-3634-4a2b-a0ae-c4033aa94e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","timestamp":"2019. december. 04. 10:30","title":"Olcsóbb benzint hoz a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott javaslatok alapján. Ez szokatlan gesztus, de nem biztos, hogy tényleg napirendre tűzik majd a témát.","shortLead":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott...","id":"20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6fa4b-36f2-4271-89c6-9fff6d7b931f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","timestamp":"2019. december. 03. 15:56","title":"Klímavészhelyzet: gesztus az ellenzéknek, de lehet, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","shortLead":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","id":"20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9d018-8ee0-439d-9dc4-188c8b6f67e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","timestamp":"2019. december. 04. 14:42","title":"Munkacsoportot hoznának létre a bulinegyed szabályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","id":"20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843530bb-0b3e-473e-8718-4f41d325750e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","timestamp":"2019. december. 03. 13:03","title":"Kapcsolja be: a Telekom 31 napos korlátlan mobilnetet és beszélgetést ad 500 ezer ügyfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]