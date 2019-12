Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénztárgépek és az italautomaták online adóhivatali bekötése, valamint a szállóvendégek adatait gyűjtő informatikai rendszerek kidolgozása után vagyonkezelő céget alapított a részben állami megrendelésekből profitáló üzleti kör.","shortLead":"A pénztárgépek és az italautomaták online adóhivatali bekötése, valamint a szállóvendégek adatait gyűjtő informatikai...","id":"201949_mad_venture_allami_bizniszek_utan_vagyonkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba463add-b6af-4c6b-a74c-be9e2c588f8d","keywords":null,"link":"/360/201949_mad_venture_allami_bizniszek_utan_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 08. 09:00","title":"Őrült vállalkozás, de van benne állami biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","shortLead":"Több mint 500 millió zsák hiányzik majd, ezért drágulással is számolni kell.","id":"20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615dab7-df17-479e-948b-2ee4c53b901e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Kavehiany_fenyeget_jovore","timestamp":"2019. december. 07. 10:29","title":"Kávéhiány fenyeget jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok fagypont felett lesznek - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Csapadékosabb idő várható a jövő héten, hó csak az északi hegyekben eshet. Lehűlésre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8c54f5-3289-4deb-851a-268cd9ff9d77","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_10_fok_is_lehet_jovo_heten_de_jon_az_onos_eso","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"10 fok is lehet jövő héten, de jön az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW nemcsak szemrevaló, hanem egy a hétköznapokban is nagyon szerethető családi járgány. ","shortLead":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW...","id":"20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d64a-b7ed-4b94-a133-bf0ef5f83196","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"Puttonyában minden jó: teszten a Peugeot 508 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.","shortLead":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca0c36-07ea-421a-9fe2-051b4e5b088c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","timestamp":"2019. december. 08. 08:03","title":"Kimondta a WHO: nem a rák vagy a szívbaj, hanem a klímaváltozás a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német egyesítés naplója.","shortLead":"A német egyesítés naplója.","id":"20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5870c606-ebca-4b73-88df-ad8d1ee02b33","keywords":null,"link":"/360/20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","timestamp":"2019. december. 07. 17:01","title":"Eljött a paradicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át együtt sírtak - mondta az RTL Klub híradójának a diák ügyvédje.","shortLead":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át...","id":"20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc20e41-bab6-4230-8349-b1071d76a2ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","timestamp":"2019. december. 08. 09:26","title":"Meglátogatta a kórházban fekvő megkéselt tanárnőt a támadó édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]