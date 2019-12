Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat háromnegyedén.","shortLead":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat...","id":"20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d32120e-d035-4452-84ce-36893d5477c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","timestamp":"2019. december. 09. 11:09","title":"Jöhet az év végi pénzeső, még csak az éves terv 76 százaléka az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91841ad-dd2d-4272-bf8b-b9b48fc8d351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított egy önkormányzati képviselő, a közmunkaprogram felelőse.","shortLead":"Az egyik gyanúsított egy önkormányzati képviselő, a közmunkaprogram felelőse.","id":"20191208_Letartoztattak_a_harom_ferfit_akik_poenbol_egy_szekhez_szalagoztak_a_negygyerekes_apat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91841ad-dd2d-4272-bf8b-b9b48fc8d351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597bc924-6270-44f3-b861-28be418dd89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Letartoztattak_a_harom_ferfit_akik_poenbol_egy_szekhez_szalagoztak_a_negygyerekes_apat","timestamp":"2019. december. 08. 21:00","title":"Letartóztattak három férfit, akik poénból egy székhez szalagozhatták a négygyerekes apát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie a mesterséges intelligencia által működtetett építőkocka-válogató gépét.","shortLead":"A YouTube-videós Daniel West elővette a mérnöki énjét, feláldozott két évet az életéből, és végre sikerült megépítenie...","id":"20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f36c8d-7926-459b-bf88-43aa6de5c77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1d6f-cfb7-4df9-aa74-9cd8fc6e465c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_lego_kocka_mesterseges_intelligencia_raspberry_pi_daniel_west_video","timestamp":"2019. december. 09. 10:03","title":"Videó: 30 kocka/perc sebességgel dolgozik a legóválogató gép, amit mesterséges intelligencia hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","shortLead":"A kocsi egyik utasa halt meg. ","id":"20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe47e39-af04-43e6-bc61-5c4968ee282e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2b3731-039f-4b02-bfe1-ccec429c5bd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Halalos_baleset_Szollosgyorokon_arokba_csapodott_es_felborult_egy_auto","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Halálos baleset Szőllősgyörökön: árokba csapódott és felborult egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal.","shortLead":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült...","id":"20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b171fdc-20c6-4e97-9148-d1baeb43efa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. december. 07. 20:48","title":"Észak-Korea nem tárgyal már az Egyesült Államokkal a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dalszövegekkel foglalkozó weboldal szerint a Google kárt okoz nekik azzal, hogy a szövegeket a keresési találatok közt is megjeleníti.","shortLead":"Egy dalszövegekkel foglalkozó weboldal szerint a Google kárt okoz nekik azzal, hogy a szövegeket a keresési találatok...","id":"20191207_google_genius_dalszoveg_per_masolas_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3aa2eb-4bd2-495f-8f15-a238cbea5174","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_genius_dalszoveg_per_masolas_lopas","timestamp":"2019. december. 07. 18:03","title":"15 milliárdra perli a Google-t egy kis cég, mert elsikkasztja a dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással kapcsolatban.\r

","shortLead":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással...","id":"20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883b84f3-6dea-45ea-99b1-7873467d35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. december. 08. 14:07","title":"Hat személyt vettek őrizetbe az eperjesi robbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]