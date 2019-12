Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A saját autójában, az Andrássy úton raboltak ki egy nőt szombat délután. Az elkövetőt elfogták.","shortLead":"A saját autójában, az Andrássy úton raboltak ki egy nőt szombat délután. Az elkövetőt elfogták.","id":"20191223_andrassy_ut_rablas_megrugta_parkolo_auto_no_szir_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62741e7e-10ba-4282-b58e-d7dcc551ff9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_andrassy_ut_rablas_megrugta_parkolo_auto_no_szir_ferfi","timestamp":"2019. december. 23. 14:58","title":"Beült az autóba a sofőr mellé, megrúgta, majd elvette a mobilját az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása az álláskeresésben és a jelentkezők kiválogatásában.","shortLead":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia...","id":"201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2631cb-70de-45e2-9663-b34602055080","keywords":null,"link":"/360/201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","timestamp":"2019. december. 23. 15:00","title":"Vannak az állásinterjúknak ravasz trükkjei, melyeket csak a gépek szúrnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy kedden megjelent karácsonyi lapinterjúban.","shortLead":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag...","id":"20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd349d5-b708-4b9b-baf0-4bce16c9dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","timestamp":"2019. december. 24. 15:40","title":"A Bundestag elnöke üzent a németeknek: Meg kell változtatniuk az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e0609a-925e-412b-9ee0-6e3425f21ef5","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Hogyan élhette túl a szocializmust egy orgonaépítő vállalat? Mi kerül egymilliárd forintba egy méretesebb orgonán? És miért szükséges teltház a templomban ahhoz, hogy igazán élvezhessük a világ legbonyolultabb hangszerét? Magyarország legrégibb orgonaépítő dinasztiájának műhelyében jártunk.","shortLead":"Hogyan élhette túl a szocializmust egy orgonaépítő vállalat? Mi kerül egymilliárd forintba egy méretesebb orgonán? És...","id":"20191224_Bach_dorombon_is_jol_szol_de_hogy_enekelnek_ra_a_hivek_Egy_orgonakeszito_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75e0609a-925e-412b-9ee0-6e3425f21ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf54405-a056-4f97-a796-14aa99a51ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20191224_Bach_dorombon_is_jol_szol_de_hogy_enekelnek_ra_a_hivek_Egy_orgonakeszito_portreja","timestamp":"2019. december. 24. 20:00","title":"Bach dorombon is jól szól, de hogyan énekelnek rá a hívek? Egy orgonakészítő portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","shortLead":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","id":"20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a04294c-7ba3-4002-86bc-89610fce7ff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","timestamp":"2019. december. 23. 17:40","title":"Polt Péterék 2,5 milliárd forintot osztottak szét a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Legendás tévés, költő és olimpiai bajnok is meghalt ebben az évben. Velük lett kevesebb a világ 2019-ben.","id":"201951_elhunytak_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec4eb640-1ba5-40c3-b019-9167ecc32330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0522e5-90e4-4081-a814-aec4c0f11a5c","keywords":null,"link":"/360/201951_elhunytak_2019ben","timestamp":"2019. december. 23. 13:00","title":"Idén elment Andy Vajna, Konrád György és Vekerdy Tamás - ők hunytak el 2019-ben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ecee6-f4fd-45f1-bca7-122aec65627e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva szerint Whelant azzak vádolják, hogy egy államtitkokat tartalmazó memóriakártya birtokába jutott.","shortLead":"Moszkva szerint Whelant azzak vádolják, hogy egy államtitkokat tartalmazó memóriakártya birtokába jutott.","id":"20191224_Bortonben_marad_az_oroszok_altal_kemkedessel_vadolt_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150ecee6-f4fd-45f1-bca7-122aec65627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad0227-d870-41ae-a1dc-786558efb2e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Bortonben_marad_az_oroszok_altal_kemkedessel_vadolt_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. december. 24. 21:13","title":"Börtönben marad az oroszok által kémkedéssel vádolt amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]