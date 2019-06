Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"848b7f5f-9b0b-4a36-9b13-6688f8e48ca9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Június 15-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot a kormány csütörtök este közzétett rendelete szerint. Ez újabb lépés az intézmény eljelentéktelenítése – ha nem ellehetetlenítése – felé.","shortLead":"Június 15-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral...","id":"20190531_Megszunik_az_56os_Intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b7f5f-9b0b-4a36-9b13-6688f8e48ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf81bce-4b65-456e-940a-3d4d73067f34","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Megszunik_az_56os_Intezet","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"Megszűnik az '56-os Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","shortLead":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","id":"20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602019d0-5724-4ce3-8613-ef2c25d616cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","timestamp":"2019. május. 31. 17:22","title":"Négy és fél évet kapott, mert forralt borral öntötte le kollégáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus, mégis a mai napig jelennek meg róla rágalmazó cikkek, szerinte azért, mert Portik Tamás a Juhász ellen indított perben azt vallotta, 10 millió forint kenőpénzt adott Rogán Antalnak. A perekhez követői segítségét is kéri. \r

\r

","shortLead":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus...","id":"20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10edd-2fd4-497e-a8a0-dfb2a89a86f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","timestamp":"2019. május. 31. 09:45","title":"\"Rákosista pribékek\" – Juhász fel fogja jelenteni a kormánysajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","shortLead":"Még tavaly változott meg a szabály, amely a maradék egyenlegre vonatkozik a Szép-kártyán.","id":"20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05adda01-7e2a-4a01-b430-e48e07468747","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Szepkartyaja_van_es_nem_szerzodott_at_az_uj_rendszerre_Akkor_ma_rossz_napja_lesz","timestamp":"2019. június. 01. 06:39","title":"Szép-kártyája van és nem szerződött át az új rendszerre? Akkor ma rossz napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","shortLead":"Olekszandr Zubkov kölcsönjátékosként jön a Ferencvároshoz.","id":"20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd006c6f-9622-408f-89cc-c5255493af0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f2292-b49a-4e06-8d62-d084920735c5","keywords":null,"link":"/sport/20190531_fradi_ferencvaros_olekszandr_zubkov_vidi","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Szerzett a Fradi másik ukránt a Vidihez igazolt Petrjak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a budapesti hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták mentésében – közölte a szöuli elnöki hivatal szóvivője.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar...","id":"20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68374b70-1f1e-445f-a7c0-c58f1149eec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","timestamp":"2019. május. 30. 13:07","title":"A dél-koreai elnök Orbánnak: Magyarország tegyen meg mindent a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea5e53-e2d4-4c05-9d22-0a1d2e19986c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jócskán megcsappant magyar mágnás sportruházatot gyártó cégének saját tőkéje, olyannyira rosszul sikerült az év, hogy pár százezer forintra jött ki a tao összege is. Azt írják, hogy majd rendezik a soraikat a következő félévben.","shortLead":"Jócskán megcsappant magyar mágnás sportruházatot gyártó cégének saját tőkéje, olyannyira rosszul sikerült az év...","id":"20190531_Nagyot_bukott_Meszaros_Lorinc_2Rule_mezeket_gyarto_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea5e53-e2d4-4c05-9d22-0a1d2e19986c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c054c0-5e67-42be-a138-691613176403","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Nagyot_bukott_Meszaros_Lorinc_2Rule_mezeket_gyarto_cege","timestamp":"2019. május. 31. 17:55","title":"Nagyot bukott Mészáros Lőrinc 2Rule-mezeket gyártó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","shortLead":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","id":"20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa6d8-576b-455a-b220-db06ee4fe027","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","timestamp":"2019. május. 30. 20:10","title":"\"Elfogadhatatlan\": átadták jegyzéküket a kutatók a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]