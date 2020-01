Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","shortLead":"A lombikprogramnál alkalmazott gyógyszerekért elvileg január elseje óta nem kell fizetni. ","id":"20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18771bdc-8bf9-4da2-9498-a9e9784a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c58ccb8-f2ad-4a8b-b847-5039f5220499","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_meddoseg_klinika_ingyenes_gyogyszer","timestamp":"2020. január. 02. 19:05","title":"A meddőségi klinikák sem tudják, mely készítmények lesznek ingyenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","id":"20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b9983c-e743-4528-90aa-38aedcbc441c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","id":"20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65383cc-6f73-47a1-b497-bc755a29b6b1","keywords":null,"link":"/sport/20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","timestamp":"2020. január. 03. 14:59","title":"Hat hónapot adott magának a Milanba visszatérő Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán mitikus alakja.","shortLead":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán...","id":"20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c53cae-56d9-4465-986e-6c140ad6a999","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","timestamp":"2020. január. 03. 09:33","title":"Meghalt a Közel-Kelet iráni machinátora – portré Kászim Szulejmániról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","shortLead":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","id":"20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48c186-b578-419e-89e5-92acc5cd898b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","timestamp":"2020. január. 02. 18:24","title":"Fiatal testvérpár halt meg a nádudvari autóbalesetben szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","shortLead":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","id":"20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a576d5-7bd7-45a3-a999-3ec26b472a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","timestamp":"2020. január. 03. 18:48","title":"Karácsony a metrókocsikról: Itt az ideje egy átfogó vizsgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","shortLead":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","id":"202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec75bb-cc60-4d25-ace8-cd1563cbdbf3","keywords":null,"link":"/360/202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","timestamp":"2020. január. 04. 12:15","title":"Étrendkiegészítővel kezelnék a meddőséget, kockázati tőke is van mögöttük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legszerényebb mértékben az Xray divatterepjáró ára emelkedett.","shortLead":"A legszerényebb mértékben az Xray divatterepjáró ára emelkedett.","id":"20200103_minden_lada_arat_megemeltek_2020_elejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444119d-6642-4861-a7b3-258d8c8f0e91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_minden_lada_arat_megemeltek_2020_elejen","timestamp":"2020. január. 03. 07:59","title":"Minden Lada árát megemelték 2020 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]