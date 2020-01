Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja a legjobb ajánlatát a megtakarítóknak? Semmi kockázat, válságmentes övezet lesz Magyarország 2020-ban? Azért ennyire távolról sem rózsaszín a kép. Szubjektív pénzügyi kitekintő a Bankmonitor.hu-tól. ","shortLead":"Még alacsonyabb hitelkamatok? Fordulat az ingatlanpiacon? Olcsóbbá váló banki szolgáltatások? Az állam fenntartja...","id":"20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b008c-a987-4f4f-be64-c7f5a35685f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Mire_szamithatunk_2020ban_ami_befolyasolhatja_a_penzugyeinket","timestamp":"2020. január. 03. 07:39","title":"Mire számíthatunk 2020-ban, ami befolyásolhatja a pénzügyeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem várja meg a döntést és magától kilép. ","shortLead":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem...","id":"20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83457e0-6754-4447-91da-c14e549dd61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2020. január. 03. 10:19","title":"Már Tusk asztalán van a bölcsek Fideszről szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","id":"20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7a8d-8b12-40e2-a365-6b01ddc12989","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","timestamp":"2020. január. 03. 09:38","title":"Hátba szúrta iskolatársát egy lány Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor mutatja be legújabb csúcstelefonját.","shortLead":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor...","id":"20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359b8f0-1680-442f-b317-8682569d739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","timestamp":"2020. január. 04. 11:23","title":"Véletlenül kikerült a netre egy videó – megvan, mikor mutathatja be a Samsung a Galaxy S11-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenről a sapka tehet!","shortLead":"Mindenről a sapka tehet!","id":"20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bcbd60-03eb-4a50-968f-5e80d5921d48","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","timestamp":"2020. január. 03. 17:14","title":"A kis Archie véletlenül a csillagok közé repített egy kötőklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész szerint ugyanez a helyzet Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő botránya ügyében is. ","shortLead":"A legfőbb ügyész szerint ugyanez a helyzet Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő botránya ügyében is. ","id":"20200102_Polt_nyomozas_Borkai_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0f4f1b-9345-4ec0-b46f-b9f19b0a991d","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Polt_nyomozas_Borkai_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 02. 20:15","title":"Polt: Nyomoznak a Borkai-ügyben, de még nem hallgattak ki gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő, dollármilliárdokat fialó mítosszá vált. Az alaptörténetet most zárja le a kilencedik rész, a Skywalker kora.","shortLead":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő...","id":"202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03300fd9-8ad6-4746-bb92-271a7b6ffe01","keywords":null,"link":"/360/202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","timestamp":"2020. január. 02. 18:00","title":"Az Erő eredője: Innen indult a Star Wars-mítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]