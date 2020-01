Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyértelmű a kapcsolat az erdőtüzek, a rekordalacsony csapadékmennyiség és a megnövekedett hőmérséklet között – közölte az ország meteorológiai intézete.","shortLead":"Egyértelmű a kapcsolat az erdőtüzek, a rekordalacsony csapadékmennyiség és a megnövekedett hőmérséklet között – közölte...","id":"20200109_Ausztralia_legmelegebb_es_legszarazabb_eve_volt_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b125430-31ae-4d3b-8bf6-52fb4ba85fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Ausztralia_legmelegebb_es_legszarazabb_eve_volt_2019","timestamp":"2020. január. 09. 13:59","title":"Ausztrália legmelegebb és legszárazabb éve volt 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","shortLead":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","id":"20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9509b0-961e-4d73-9d02-f55079fb3a08","keywords":null,"link":"/sport/20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","timestamp":"2020. január. 09. 15:47","title":"99 éves Keleti Ágnes, a legeredményesebb magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28633ea8-5b73-4c33-a664-e2e0d70d7ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bőrrák egy ritka formája miatt szarvszerű képződmény nőtt egy brit férfi hátára. A beteg nem kezeltette az elváltozást, amely idővel még undorítóbb és még nagyobb lett.","shortLead":"A bőrrák egy ritka formája miatt szarvszerű képződmény nőtt egy brit férfi hátára. A beteg nem kezeltette...","id":"20200109_szarv_borrak_elvaltozas_kezeletlen_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28633ea8-5b73-4c33-a664-e2e0d70d7ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a05b912-66fa-429d-872d-2d6e2a4a3e1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_szarv_borrak_elvaltozas_kezeletlen_beteg","timestamp":"2020. január. 09. 13:10","title":"Borzalmas képződmény nőtt egy férfi hátára, mert nem kezeltette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut olyan hirdetés, ami a kiskapukat kihasználva az oltásellenesség mellett kampányol.","shortLead":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut...","id":"20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bc86c-88f6-47db-844d-2c6e3f5b26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","timestamp":"2020. január. 09. 17:03","title":"Hirdetéssel nyomulnak az oltásellenesek, a Facebook pedig hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302e410e-bfae-4f0b-9179-c6294e9c72c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritkábban fognak befagyni az északi féltekén található széles folyók a klímaváltozás miatt. A következmények súlyosak.","shortLead":"Ritkábban fognak befagyni az északi féltekén található széles folyók a klímaváltozás miatt. A következmények súlyosak.","id":"20200110_klimavaltozas_folyok_nem_fagynak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302e410e-bfae-4f0b-9179-c6294e9c72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c252542-909d-4ef7-bd0c-3dfe8cfad44d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_klimavaltozas_folyok_nem_fagynak_be","timestamp":"2020. január. 10. 09:33","title":"A klímaváltozás miatt ritkábban fognak befagyni a folyók, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","shortLead":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","id":"20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cec50e-07e7-4d83-a196-a007db68c4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","timestamp":"2020. január. 09. 19:20","title":"A Főtáv új vezetője dolgozók között dobja szét a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge Analyticával. Szijjártónak sosem volt hivatalos találkozója a cég képviselőivel.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge...","id":"20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e628e-a753-4ddc-be19-8735080b3b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","timestamp":"2020. január. 09. 17:58","title":"Ha Szijjártó találkozott is Cambridge Analyticá-s emberrel, az „nem hagyott benne mély nyomot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]