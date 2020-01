Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos feljelentését elutasította az ügyészség.","shortLead":"Hadházy Ákos feljelentését elutasította az ügyészség.","id":"20200116_Tobb_vadlott_beismerte_bunosseget_Simonka_Gyorgy_buntetopereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c5ae6-2f12-41d5-8833-469490730163","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tobb_vadlott_beismerte_bunosseget_Simonka_Gyorgy_buntetopereben","timestamp":"2020. január. 16. 10:41","title":"Több vádlott beismerte bűnösségét Simonka György büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","shortLead":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","id":"20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fdbc-5b23-4839-8b01-c0a2358d8178","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","timestamp":"2020. január. 15. 15:50","title":"Kovács Zoltán a hvg.hu róla készült karikatúrájával szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány, hogy Hankséket tiszteletbeli göröggé tették.","shortLead":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány...","id":"20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53527ddb-343f-4a3c-9be6-8027e46bc70f","keywords":null,"link":"/elet/20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","timestamp":"2020. január. 14. 18:41","title":"A görög kormány igazán gáláns ajándékkal lepte meg Tom Hankset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja a fajfenntartó funkciókat.","shortLead":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja...","id":"20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f1ddf-e1d3-47a9-838b-b5a6de764b51","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","timestamp":"2020. január. 15. 13:07","title":"Brit tudósok: Ha rendszeresen szexel, a menopauza sem érkezik túl korán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","shortLead":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","id":"20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fae1168-967f-4055-b162-321aeedf9124","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","timestamp":"2020. január. 16. 11:16","title":"Telibe kapta a biztonsági kamera a Blaha Lujza téri firkálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és 53 ezer pulykát kell leölni, és még nem tudni, hol lesz a vége. A termelők attól tartanak, hogy sok ázsiai ország visszautasítja a magyar árukat, így azokat valahol az EU-ban kell eladni, nyomott áron.","shortLead":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és...","id":"20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608e129b-e72c-4472-8244-608d071240d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","timestamp":"2020. január. 15. 12:13","title":"Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza, milliárdos károktól félnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartós, sűrű köd miatt első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"A tartós, sűrű köd miatt első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200116_hidegparna_tartos_suru_kod_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034bc27-6ac6-46cd-af33-f470e18c8b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_hidegparna_tartos_suru_kod_idojaras","timestamp":"2020. január. 16. 05:12","title":"Nem tágít a hidegpárna, besárgult az egész ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]