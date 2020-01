Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c0d7d0-8c03-4721-9eda-ab42dc5d33a5","c_author":"Nagy Gábor, Stockholm","category":"sport","description":"Nézőcsúcsot hozott az Ausztria, Norvégia és Svédország rendezte férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelynek utolsó előtti napján bemutatkozott a következő házigazda-kettős, Magyarország és Szlovákia.","shortLead":"Nézőcsúcsot hozott az Ausztria, Norvégia és Svédország rendezte férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelynek utolsó...","id":"20200126_Stockholm_elkoszont_Budapest_bekoszont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d7d0-8c03-4721-9eda-ab42dc5d33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61584fbc-cb3f-4023-a982-a192f4bbacd8","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Stockholm_elkoszont_Budapest_bekoszont","timestamp":"2020. január. 26. 12:56","title":"Stockholm elköszönt, Budapest beköszönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, miután mindkét váltót kizárták a döntőből.

","shortLead":"A férfi és a női staféta is negyedikként zárt a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d280d92-0245-4b5f-95bb-3948d5612cf7","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Mindket_magyar_valtot_kizartak_a_korcsolya_Eb_dontojebol_Liu_Shaolin_szerint_oktalanul","timestamp":"2020. január. 26. 19:42","title":"Mindkét magyar váltót kizárták a korcsolya Eb döntőjéből, Liu Shaolin szerint oktalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","shortLead":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","id":"20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3d4a1-486d-4d24-b2eb-20d4bc807a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","timestamp":"2020. január. 27. 14:03","title":"Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt ugyanaz.","shortLead":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt...","id":"20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a700ae-92c9-4a0f-9d35-54ea38d1b29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","timestamp":"2020. január. 27. 17:18","title":"Már letöltheti az appot, ami a TikTok és az Instagram kihívója szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","shortLead":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","id":"20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6892c8-239b-4677-abea-34065cca3abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","timestamp":"2020. január. 27. 14:13","title":"Nem készültek kiviteli tervek a Zugló vasúti megálló felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]