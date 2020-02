Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai üzleteit.","shortLead":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai...","id":"20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa812df9-c2e7-431a-8ff4-205849aa6236","keywords":null,"link":"/kkv/20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","timestamp":"2020. február. 02. 11:47","title":"Az Apple bezárja összes kínai üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","shortLead":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","id":"20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1174-ae21-4443-b45b-2b3d6c5d21ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","timestamp":"2020. február. 01. 15:33","title":"Az Arab Liga elutasítja Trump béketervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","shortLead":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","id":"20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500193ea-94e1-4693-b156-b45f34911f30","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","timestamp":"2020. február. 01. 09:01","title":"Nem lesznek tanúk a Trump elleni tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","shortLead":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","id":"20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c02d3e2-9aa3-4a35-ad54-525247dc6fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 31. 17:16","title":"„Nem válhat normává az újságírók megfélemlítése, bántalmazása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket a Kazahsztánhoz közeli Tyumenyi körzetben, a másikat pedig a Bajkálon túli körzetben helyezték karanténba.","shortLead":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket...","id":"20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd93fde-099b-49cb-ab7e-fc3c98a62348","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 14:23","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak el, ha erre valamikor szükség lesz.","shortLead":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak...","id":"20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3cd5d-72ca-4251-9a89-fddcca075e06","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","timestamp":"2020. január. 31. 18:08","title":"Emmi: A kórházak felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit gazdasági hetilap szerint bárki is bújik Dávid szerepébe, hogy megmérkőzzön a magyar miniszterelnökkel, nem lesz könnyű dolga.","shortLead":"A brit gazdasági hetilap szerint bárki is bújik Dávid szerepébe, hogy megmérkőzzön a magyar miniszterelnökkel, nem lesz...","id":"20200131_orban_viktor_fidesz_2022_valasztas_donath_anna_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bf7ce1-86e8-4c98-a3b5-520e39de0256","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_orban_viktor_fidesz_2022_valasztas_donath_anna_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara","timestamp":"2020. január. 31. 17:51","title":"Az Economist szerint ők négyen szállhatnak szembe Orbánnal 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]