[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja Schober állításait.\r

\r

","shortLead":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja...","id":"20200201","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333c323-e71f-414b-9668-8453ed4221ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200201","timestamp":"2020. február. 01. 08:28","title":"Schobert Norbi most a betegség miatt elhízottaknak ment neki, az orvos cáfolja az állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez bejelentést tenni a Néppártból való kilépésről.","shortLead":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez...","id":"20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a955ddf-cd2f-49a8-bafa-1bddd2cfbee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","timestamp":"2020. február. 01. 18:09","title":"Orbán: Az Európai Unión kívül is van élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6aebbfe-9421-4990-a577-ea7514caef6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"5,8 százalék helyett 6,4 százalék lesz.","shortLead":"5,8 százalék helyett 6,4 százalék lesz.","id":"20200201_Februartol_no_a_babakotveny_eves_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6aebbfe-9421-4990-a577-ea7514caef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a05cd-c11d-40ae-9ea0-44669ef474ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Februartol_no_a_babakotveny_eves_kamata","timestamp":"2020. február. 01. 10:07","title":"Februártól nő a babakötvény éves kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki, hogy előbb-utóbb valaki behurcolja Magyarországra a kórokozót.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki...","id":"20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47265df-7174-4e16-90fb-743268837986","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","timestamp":"2020. január. 31. 16:55","title":"Koronavírus: nincs még igazolt magyar eset, de vizsgálnak egy gyanús mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass Albert kötelező tananyagként.



","shortLead":"Kiderült, hogy nem új, csak a régi módosítása, de csökkenek a diákok terhei és marad a médiaismeret óra. Megjelent Wass...","id":"20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0f53a-87f3-4f02-9b4c-aec908ba4462","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Pentek_este_tizkor_megjelent_az_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 31. 22:32","title":"Péntek este tízkor megjelent az új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6c4de0-88ef-4322-832d-96e90e301f6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több nemzetközi utazási korlátozást léptetnek életbe az országok az új koronavírus okozta járványra hivatkozva.","shortLead":"Egyre több nemzetközi utazási korlátozást léptetnek életbe az országok az új koronavírus okozta járványra hivatkozva.","id":"20200131_Oroszorszag_lezarta_a_kinai_hatarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de6c4de0-88ef-4322-832d-96e90e301f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0992a5-7dda-40d5-97da-6e3066baa004","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Oroszorszag_lezarta_a_kinai_hatarat","timestamp":"2020. január. 31. 12:20","title":"Oroszország lezárta a kínai határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce437a3a-e0b1-41ca-8c84-7b5422f090d2","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az idősebb Ignotus és fia külön-külön írt irodalomtörténetet, egyikük Ady Endrére, másikuk József Attilára esküdött, mindazonáltal a pályájuk sok azonosságot is mutat.","shortLead":"Az idősebb Ignotus és fia külön-külön írt irodalomtörténetet, egyikük Ady Endrére, másikuk József Attilára esküdött...","id":"202005__ket_ignotus__parhuzamok__anyugat_es_aszep_szo__osszeteveszthetetlenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce437a3a-e0b1-41ca-8c84-7b5422f090d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8aa56-fe54-43eb-b80c-aeec4412b0cb","keywords":null,"link":"/360/202005__ket_ignotus__parhuzamok__anyugat_es_aszep_szo__osszeteveszthetetlenek","timestamp":"2020. február. 01. 12:00","title":"A magyar irodalom két ikonikus alakját sokáig összekeverték, aztán összetéveszthetetlenek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]