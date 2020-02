Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja Schober állításait.\r

\r

","shortLead":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja...","id":"20200201","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333c323-e71f-414b-9668-8453ed4221ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200201","timestamp":"2020. február. 01. 08:28","title":"Schobert Norbi most a betegség miatt elhízottaknak ment neki, az orvos cáfolja az állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A verseny meghiúsulása nagy kárt okoz a magyar női teniszezőknek.","shortLead":"A verseny meghiúsulása nagy kárt okoz a magyar női teniszezőknek.","id":"20200201_Megsem_lesz_kemenypalyas_noi_tenisztorna_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0810bdfd-2493-4d07-9ba2-636024589ba7","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Megsem_lesz_kemenypalyas_noi_tenisztorna_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 01. 13:30","title":"Mégsem lesz keménypályás női tenisztorna Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","shortLead":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","id":"20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2838bf9-ddd0-49ec-b743-37e0582c794e","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","timestamp":"2020. február. 01. 18:55","title":"Rekordot állított be a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","shortLead":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","id":"20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ba794-e8b7-4efc-b883-9cfcbb9a9d99","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","timestamp":"2020. február. 01. 21:26","title":"Hiába lett új miniszterelnöke Iraknak, a tiltakozások folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e5df41-252d-45cd-91b1-2538bb5e4474","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közönségsikert arató poénok, sajátos zaklatási jelenet, háromszemű címszereplő Moliere klasszikus vígjátékában.","shortLead":"Közönségsikert arató poénok, sajátos zaklatási jelenet, háromszemű címszereplő Moliere klasszikus vígjátékában.","id":"202005_szinhaz__manipulacioigeny_tartuffe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e5df41-252d-45cd-91b1-2538bb5e4474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b9dd92-71ae-4609-aec5-a1221643a0a4","keywords":null,"link":"/360/202005_szinhaz__manipulacioigeny_tartuffe","timestamp":"2020. február. 02. 16:30","title":"Nevetséges manipulátor lett Tartuffe a Katonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács volt elnöke.","shortLead":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács...","id":"20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed19a-7d01-45db-b9d6-06d067610add","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","timestamp":"2020. február. 02. 13:35","title":"Az EU visszavárná Skóciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez bejelentést tenni a Néppártból való kilépésről.","shortLead":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez...","id":"20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a955ddf-cd2f-49a8-bafa-1bddd2cfbee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","timestamp":"2020. február. 01. 18:09","title":"Orbán: Az Európai Unión kívül is van élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]