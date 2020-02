Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","id":"20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5c784-ce2c-4cd8-88bd-56b2bfd672f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Hazugságot terjesztett az M1, fizetnie kell a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","shortLead":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","id":"20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b80b59-698e-44e5-b5b5-e647cf61bc09","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","timestamp":"2020. február. 05. 11:34","title":"Megrongálták a pécsi vasútállomás zongoráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","shortLead":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","id":"20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f8bf0-f6bc-4e96-8fcd-47b87b316370","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 05:35","title":"Három halottja van a török repülőgép balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint sikerült áttörést elérni a kezelésben, a WHO azonban cáfol.","shortLead":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint...","id":"20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b770702-bd71-4040-82fb-1187691144a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:53","title":"Már 565-en haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta a Czeglédy-pert, már patthelyzet volt: még egy bíró visszalépése miatt a másodjára felállított bírói tanács is bedőlt – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a bíróság megerősítette, de azt nem árulják el, mégis milyen váratlanul keletkező, új körülmény miatt lépnek vissza sorra a kollégáik. Czeglédy Csaba szándékos megtévesztésről beszél, szerinte emiatt tovább fog csúszni az amúgy is elhúzódott büntetőügy. ","shortLead":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta...","id":"20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94bb60a-69f2-4ee6-9291-fee8569ce167","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","timestamp":"2020. február. 05. 06:10","title":"Amiről hallgattak a Czeglédy-perben: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz menekült táborozott le a szerb-magyar határon Kelebiánál, hogy átjusson Magyarországra. A helyszínen nagyon sok a kisgyerek, a szerb rendőrök nem küldik el őket. A tüntetés miatt a tompai határátkelőt ideiglenesen lezárták, a vaskapu előtt többször gyerekek skandálták, hogy nyissák meg a határt. A menekültek elszántak, a határon akarnak éjszakázni. ","shortLead":"Több száz menekült táborozott le a szerb-magyar határon Kelebiánál, hogy átjusson Magyarországra. A helyszínen nagyon...","id":"20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a656209-744d-4779-a387-453e5639d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c62ca5-d1cb-440e-9f2e-d6fd0dc31fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_300_menekult_erkezett_a_tompai_hataratkelohoz","timestamp":"2020. február. 06. 16:17","title":"A szerb rendőrök nem küldik el a határról a több száz menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]