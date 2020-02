Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta a Czeglédy-pert, már patthelyzet volt: még egy bíró visszalépése miatt a másodjára felállított bírói tanács is bedőlt – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a bíróság megerősítette, de azt nem árulják el, mégis milyen váratlanul keletkező, új körülmény miatt lépnek vissza sorra a kollégáik. Czeglédy Csaba szándékos megtévesztésről beszél, szerinte emiatt tovább fog csúszni az amúgy is elhúzódott büntetőügy. ","shortLead":"Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta...","id":"20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94bb60a-69f2-4ee6-9291-fee8569ce167","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Amirol_hallgattak_a_Czegledyperben_ujabb_biro_kiszallasa_utan_jott_a_teljes_kapitulacio","timestamp":"2020. február. 05. 06:10","title":"Amiről hallgattak a Czeglédy-perben: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség.","shortLead":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett...","id":"20200205_kresz_teszt_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ddb6c-a28e-4452-95b8-b5077aa6a0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_kresz_teszt_online","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","shortLead":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","id":"20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d546be-42e9-42b5-be46-3973d95417dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","timestamp":"2020. február. 06. 06:41","title":"Vissza 1956-ba: közel 500 millió forintot kérnek ezért a sirályszárnyas Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint tartózkodik.","shortLead":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint...","id":"20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46237e8b-7239-48ce-9a24-a30a6d540a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. február. 06. 13:53","title":"80 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által megfogalmazott vádak alól, élesen támadta Mitt Romney republikánus szenátort, pártja egyetlen politikusát, aki a demokratákkal együtt ellene szavazott.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által...","id":"20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb2ca9-9519-4db8-92ef-c8dd14e2e465","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","timestamp":"2020. február. 06. 05:58","title":"Trump haragja arra a republikánusra zúdul, aki egyedül szavazott ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon ma minden adott.","shortLead":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon...","id":"20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135051a7-4eac-41bf-8629-17d010dd58b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","timestamp":"2020. február. 06. 09:03","title":"Emmi: Az emberek hibásak, ha rákosak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]