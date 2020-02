Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","shortLead":"Az Isztambulban történt balesetnek legalább 20 sérültje van. A repülő maradványai a zajvédő falnak ütköztek.","id":"20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de11dca-457d-4bf9-b21e-5c0e85e601d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d71d70-6e66-4d6d-921c-ddea891b9302","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_torokorszag_isztambul_utasszallito_boeing_737","timestamp":"2020. február. 05. 17:32","title":"Túlfutott és kettétört egy utasszállító Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú eljárására.","shortLead":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú...","id":"20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20fb0d5-a309-4544-955e-d7d83c6eb27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","timestamp":"2020. február. 06. 10:47","title":"Pécsen folytatódik a Szeviép-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d29819-0712-4f87-9c3c-362a1fc42a63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrébb hozták az Álarcos énekest, mert a TV2 is elindítja közben ugyanilyen témájú műsorát. Az RTL-esben Dancsó Péter is szerepet kap.","shortLead":"Előrébb hozták az Álarcos énekest, mert a TV2 is elindítja közben ugyanilyen témájú műsorát. Az RTL-esben Dancsó Péter...","id":"20200204_rtl_klub_alarcos_enekes_elso_adas_zsuritagok_dancso_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d29819-0712-4f87-9c3c-362a1fc42a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc05e8a-0237-4ecc-811e-fd55fd3909bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_rtl_klub_alarcos_enekes_elso_adas_zsuritagok_dancso_peter","timestamp":"2020. február. 04. 15:53","title":"Vasárnap indul az RTL maszkos őrülete, egy youtuber is zsűritag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","shortLead":"A fotósként dolgozó Christopher Small épp az éjszakai égboltot fotózta, amikor egy meteor suhant át felette.","id":"20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed9be7-51f8-4adc-8149-4f005d468d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_christopher_small_tuzgomb_meteor_foto","timestamp":"2020. február. 05. 09:03","title":"Jó helyen volt a fotós, tűzgömböt fényképezett az éjszakai égbolton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ha jobbszélről jött a beadás, mindig volt középen egy érkező.","shortLead":"Ha jobbszélről jött a beadás, mindig volt középen egy érkező.","id":"20200205_Eric_Idle_a_Monty_Pythonrol_Olyanok_voltunk_mint_egy_futballcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb089c9-9302-46b5-814d-99d7898d5b18","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Eric_Idle_a_Monty_Pythonrol_Olyanok_voltunk_mint_egy_futballcsapat","timestamp":"2020. február. 05. 11:55","title":"Eric Idle a Monty Pythonról: Olyanok voltunk, mint egy futballcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]