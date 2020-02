Koronavírus: meghalt a harmadik fertőzött Olaszországban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első kör kudarcba fulladt, Orbán Viktor miniszterelnök meglepetést okozott.","shortLead":"Az első kör kudarcba fulladt, Orbán Viktor miniszterelnök meglepetést okozott.","id":"20200221_Nincs_megallapodas_az_unios_koltsegvetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2872cb8a-578d-484e-8789-8b1c48b187c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee29098a-9625-4d11-a166-e497e6d1729a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Nincs_megallapodas_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. február. 21. 20:28","title":"Nincs megállapodás az uniós költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is igénybe vehetnének. Így a szombathelyi albérleteknél majdnem felével olcsóbban lehetne bérelni lakást a városban az önkormányzaton keresztül. Az előterjesztést még a közgyűlésnek is el kell fogadnia.","shortLead":"Magánlakásokat venne bérbe az önkormányzat, ezeket ajánlanák fel a bérlakásra váróknak, akik lakhatási támogatást is...","id":"20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be08912-a511-4cb6-a160-ceffb6286ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c9b08-617d-433d-add3-011b6f93e98d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Kozossegi_lakasokkal_segitenek_a_raszorulokat_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 21. 19:56","title":"Közösségi lakásokkal segítenék a rászorulókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második áldozat egy nő.","shortLead":"A második áldozat egy nő.","id":"20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d0d737-ea3b-462a-8aa3-c684f021ab15","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 22. 11:17","title":"Már két halottja van a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és uniós kötelezettségeket tett új csomagolásba; már a főpolgármester előtt van a jelentés, mi alapján kért az Állatkert távozó főigazgatója extra húszmilliárd forintot a Biodómra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és...","id":"20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b67c3c0-cdcf-451c-b415-26e081671f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 23. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor felfedezte a benne élő Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt nyilatkozta egy lapnak, hogy különböző intézkedésekkel tovább növelik a likviditást a gazdaság élénkítése érdekében.","shortLead":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt...","id":"20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f5d10-1863-4cf4-908c-470147b555c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","timestamp":"2020. február. 23. 11:07","title":"Koronavírus: az IMF egyre jobban aggódik, Kína már készül a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heti két járatot töröltek.","shortLead":"Heti két járatot töröltek.","id":"20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e04dc9-e37d-40ac-bc10-ba6db0cf4830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","timestamp":"2020. február. 22. 20:30","title":"Csak péntekenként repül már az Air China Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","shortLead":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","id":"20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440325f-faab-47f7-827b-ecf2c06a11c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","timestamp":"2020. február. 23. 08:52","title":"Külföldi autópályadíj után hol kell adózni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]