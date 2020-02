Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","shortLead":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","id":"20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7f1af0-d1a0-4f36-9f4a-00bb2a508df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","timestamp":"2020. február. 23. 10:44","title":"Rekordmeleg volt az Antarktiszon, már látszik is az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról számoltak be.","shortLead":"A hétfői adatok szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak és 150 beteg haláláról...","id":"20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f6cf6-cca5-474e-bfba-b8d4822e4c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03231aa8-456d-4f3c-8beb-16bb24fc4a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Koronavirus_tobb_kinai_tartomany_csokkentette_a_keszultsegi_fokozatat","timestamp":"2020. február. 24. 07:25","title":"Koronavírus: több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt valószínűleg egy rendőrautóból vették fel a déli határkerítésnél.","shortLead":"A felvételt valószínűleg egy rendőrautóból vették fel a déli határkerítésnél.","id":"20200224_rendorseg_hatarkerites_rendorauto_tiktok_video_migransok_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debf204c-0937-46ab-bebd-b5bd997a8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_rendorseg_hatarkerites_rendorauto_tiktok_video_migransok_menekultek","timestamp":"2020. február. 24. 20:34","title":"Vizsgálja a rendőrség a menekülteken viccelődő magyar TikTok-videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee7fc5b-d0e8-4f50-920b-7ed2dbf20733","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kisebb tulajdonosi átrendeződés volt a Zenobia Hungary Kft.-ben, nagyobb a józsefvárosi Horváth Mihály tér műemlék épületében.","shortLead":"Kisebb tulajdonosi átrendeződés volt a Zenobia Hungary Kft.-ben, nagyobb a józsefvárosi Horváth Mihály tér műemlék...","id":"202008_zenobia_hungary_kulfoldiek_amuemlekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee7fc5b-d0e8-4f50-920b-7ed2dbf20733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2544c8ed-0811-477c-b14d-981cdcec8ba7","keywords":null,"link":"/360/202008_zenobia_hungary_kulfoldiek_amuemlekben","timestamp":"2020. február. 24. 12:00","title":"Spanyoloknak adta el az egyiptomi befektető a budapesti műemléképületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]