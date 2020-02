Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai szakértők szerint bizonyos felületeken tovább marad életben a vuhani koronavírus.","shortLead":"Amerikai szakértők szerint bizonyos felületeken tovább marad életben a vuhani koronavírus.","id":"20200228_femfelulet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d569eb5-34b6-4d29-b5cc-3aad7c3d5697","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_femfelulet_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:03","title":"A fémfelületeken két órán át marad életképes az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9c566c-6def-4ac5-afcc-bd5ae1ef2a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva egy új Huawei-eszköz kerül az európai boltok polcaira, a P40 Lite-ot elsőként Spanyolországban lehet majd megkapni.","shortLead":"Néhány nap múlva egy új Huawei-eszköz kerül az európai boltok polcaira, a P40 Lite-ot elsőként Spanyolországban lehet...","id":"20200227_huawei_p40_lite_ar_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9c566c-6def-4ac5-afcc-bd5ae1ef2a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e360c3-6978-4f6b-ad4b-83f1546ccc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_huawei_p40_lite_ar_vasarlas","timestamp":"2020. február. 27. 13:03","title":"Megérkezett a Huawei idei egyik új mobilja, ilyen lett a P40 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","shortLead":"A férfit 11 perc alatt elkapták a rendőrök.","id":"20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d608000-cdb8-4227-b335-e444ec6ee477","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Kirabolt_egy_keses_rablo_egy_ekszerboltot_Nagykanizsan","timestamp":"2020. február. 28. 13:59","title":"Késes rabló látogatott meg egy ékszerboltot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Istvánt tavaly novemberben, hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen öt év börtönre a Kúria. A legnépszerűbb ellenzéki politikus Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Fekete-Győr András. A hvg.hu a Republikon Intézet kutatását ismerteti.","shortLead":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos...","id":"20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a22ff7-ca9c-45a3-b292-044d67d47a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","timestamp":"2020. február. 28. 06:30","title":"Orbáni értékeket vallanak magukénak a szavazók, de a Fidesznek nincs tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

