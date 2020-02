Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c","c_author":"Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett kérdésekre Orbán már rég eldöntötte a választ, miközben a problémákat részben maga idézte elő.","shortLead":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett...","id":"202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59c8fd-ef3e-4792-80da-de7c344d2fda","keywords":null,"link":"/360/202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","timestamp":"2020. február. 27. 11:00","title":"A kormány rendíthetetlenül uszít a romák, a rabok és a menekültek ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","shortLead":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","id":"20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771aaa1f-19fe-47d8-a21b-90abab7cb346","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","timestamp":"2020. február. 27. 10:08","title":"Megemelik az FKF fizikai dolgozóinak a bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","shortLead":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","id":"20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d92cc3a-955b-4a23-91d6-8041970b4667","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Élőben tudósított a havazásról a riporter, de véletlenül bekapcsolta a szűrőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b93e10-2f30-442b-a61a-233b82c9e587","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség nyugalomra és a hírek megfontolására inti az embereket.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség nyugalomra és a hírek megfontolására inti az embereket.","id":"20200227_panikhelyzet_boltok_koronavirus_tartos_elelmiszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b93e10-2f30-442b-a61a-233b82c9e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c047129-9d53-4fdc-8483-f11ac25a33d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_panikhelyzet_boltok_koronavirus_tartos_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 27. 08:23","title":"Koronavírus: nincs ok az otthoni készletek felhalmozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos eset is volt: az iskola több diákját ezúttal lopáson érték a helyi nagyáruházban – tudta meg a hvg.hu. Bár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó iskoláról van szó, Benkő tárcája érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, így arra sem, valóban nagyobb értékű alkoholt és óvszert loptak-e az ország egyetlen katonai iskolájának növendékei, akiket azonnal kicsaptak. Az ügyből rendőrségi eljárás lett, közben a kormány az iskolaigazgatót dicséri és további honvéd középiskolák nyitását tervezi.","shortLead":"Újabb kínos incidens történt abban a katonai középiskolában, ahol tavaly egy szexuális zaklatásig fajuló bántalmazásos...","id":"20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7da3e6c-d8dd-4478-bb80-6d1842564ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e924b57-7a0f-4460-a2e6-7b1ccd1b9a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Aruhazi_lopason_ertek_a_kormany_kedvenc_katonaiskolajanak_novendekeit","timestamp":"2020. február. 27. 12:25","title":"Áruházi lopás miatt szégyenkezhet a kormány \"jövő katonáit\" képező iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz kezelésében. Eddig csak egereken tesztelték, de azokon jól működött.","shortLead":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz...","id":"20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402c120d-f370-4e23-8da4-c026bedcdbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","timestamp":"2020. február. 26. 17:03","title":"Amerikai tudósoknak sikerült kigyógyítaniuk egereket a cukorbetegségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","shortLead":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]