A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt. Kínába igazolt Kádár Tamás

Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül visszaverni a sáskák támadását.","shortLead":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi "technikával" készül visszaverni a sáskák támadását. Kacsahadsereget irányítanának Pakisztánba, hogy fölfalják a sok sáskát

Tizenhatan maradtak elkülönítve. Ketten hazamehettek a budapesti karanténból

Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt. Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak

Ankara úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket. szíriai...","id":"20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dae54-8dd4-4086-95f8-4c94f8f18b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cafe3b-cffd-46bc-86fb-7175bfc029c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Torokorszag_mar_nem_allja_utjat_a_menekulteknek","timestamp":"2020. február. 28. 14:04","title":"Törökország már nem állja útját a menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár óra alatt három új fertőzöttet találtak, a hatóságok ezért sűrűbben járőröznek.","shortLead":"Pár óra alatt három új fertőzöttet találtak, a hatóságok ezért Törökország már nem állja útját a menekülteknek

Pár óra alatt három új fertőzöttet találtak, a hatóságok ezért sűrűbben járőröznek. A koronavírus miatt szigorítja a határellenőrzést Görögország

A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta. Első tulajdonosa árulja ezt a remek állapotú nagyatádi Kispolszkit

Tudósok szerint kevéssé ismert állatokkal, például a pápaszemes medvével vagy a kígyászkeselyűvel is kampányolni kell a jövőben ahhoz, hogy a lehető legtöbb pénz gyűljön össze a kihalás fenyegette fajok védelmére. látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","id":"20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61a4f72-948a-4a95-ab9f-c817958a30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","timestamp":"2020. február. 29. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek állapotú nagyatádi Kispolszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914ef325-ef2c-4eed-b4d0-c58e97c4d3f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint kevéssé ismert állatokkal, például a pápaszemes medvével vagy a kígyászkeselyűvel is kampányolni kell a jövőben ahhoz, hogy a lehető legtöbb pénz gyűljön össze a kihalás fenyegette fajok védelmére.","shortLead":"Tudósok szerint kevéssé ismert állatokkal, például a pápaszemes medvével vagy a kígyászkeselyűvel is kampányolni kell...","id":"20200229_termeszetvedelem_nem_ismert_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=914ef325-ef2c-4eed-b4d0-c58e97c4d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4826d91c-a4aa-4c15-b2af-52289c6c02bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_termeszetvedelem_nem_ismert_allatok","timestamp":"2020. február. 29. 16:03","title":"A vörösfülű cerkófok és a pápaszemes medvék lehetnek az állatvilág új A vörösfülű cerkófok és a pápaszemes medvék lehetnek az állatvilág új sztárjai