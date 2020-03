Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán dolgoztató gyanúsítottat a bíróság letartóztatta. ","shortLead":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán...","id":"20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aae345a-fb8b-4c4d-afb8-77438cec0cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","timestamp":"2020. február. 29. 13:03","title":"70 ezer forintért \"várásolt meg\" egy embert, hogy aztán kényszermunkán dolgoztassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig azóta is él és virágzik. Hogyan építették fel anno a Horthy brandet, és miért lett ilyen erős ez a nemzetmentő imázs?","shortLead":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig...","id":"20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735ea36e-72f4-4089-bff9-ec386ce3dbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"A nemzet apja, akinek képe már száz éve bögréken díszelgett – a Horthy brandépítés kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában.","shortLead":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új...","id":"20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad80a4eb-2fcc-4246-b5ec-eef574d6d7c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 08:07","title":"Tovább támad a koronavírus: Koreában durvul a helyzet, Iránban már fiatal áldozatok is vannak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi intézménynek elkülönítőt kell kialakítania a fertőzésgyanús betegek ellátására. Az utasításban van egy ellentmondás is - szúrta ki a Népszava: nem tiltották meg teljesen a potenciálisan koronavírussal fertőzött emberek látogatását. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi...","id":"20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9ea3-6e5b-4ac3-be2d-118816403269","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Mozgósítják a kórházakat - elkülönítőket kell létrehozni a koronavírus-gyanús betegek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek, a kisvállalkozások azonban nem. ","shortLead":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek...","id":"20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac59684-df39-478e-b925-9d9d7c59eac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","timestamp":"2020. február. 29. 16:08","title":"Nem gyártanak annyi papírtáskát, mint amennyire szükség lenne New York-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]