Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","shortLead":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","id":"20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f080973e-b9c4-4c38-8493-2a1b3a83392d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","timestamp":"2020. március. 01. 10:57","title":"Egy kínai orvos úgy lett a koronavírus áldozata, hogy meg sem fertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","shortLead":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","id":"20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9f79a8-8eaf-4e21-bb69-4111be381e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:47","title":"Koronavírus: Nagyban mérséklődőtt az napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","shortLead":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","id":"20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d118fbc4-d848-4940-8069-4fdb897d7986","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:45","title":"Terjed a koronavírus a briteknél, újabb 12 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pert nyert a világ egyik leghíresebb múzeuma, a firenzei Uffizi az internetes jegyüzérek ellen. Érvényes belépőket árultak ugyan, de kétszeres–háromszoros árakon.","shortLead":"Pert nyert a világ egyik leghíresebb múzeuma, a firenzei Uffizi az internetes jegyüzérek ellen. Érvényes belépőket...","id":"202009_internetes_jegyuzerek_volt_kepuk_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957dd8a8-b5fd-4e6b-be5c-c24b477ff601","keywords":null,"link":"/360/202009_internetes_jegyuzerek_volt_kepuk_hozza","timestamp":"2020. március. 02. 14:00","title":"Amikor belépőt vált egy múzeumba, jól nézze meg, melyik oldalon jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]