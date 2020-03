Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap alatt. Márpedig elvileg emelkednie kellene az árfolyamnak.","shortLead":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap...","id":"20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe93efc-bfc4-48f1-b061-fc95a487efd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","timestamp":"2020. március. 02. 14:19","title":"Bedőlt az arany ára, pedig épp a fordítottjának kellene történnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi egyetemistának, akinél Csehországban mutatták ki a vírus jelenlétét. ","shortLead":"A legfontosabb azt kideríteni, a magyarországi tartózkodása idején volt-e bármilyen tünete annak a külföldi...","id":"20200303_Koronavirus_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9515a826-fa53-4530-ae1a-6c16beac37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5d971-2b31-44e3-91d2-eefe7362e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Koronavirus_budapest","timestamp":"2020. március. 03. 14:14","title":"Koronavírusos beteg volt Budapesten, most térképezik fel, merre járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","shortLead":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","id":"20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494ccdc-b29b-4587-93e4-20d4f738d8ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Napokon belül bemutatják az Oppo életmentőnek szánt óráját és új telefonjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","shortLead":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","id":"20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3bba-dfc0-4bc7-8fb5-30f19eb6e864","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","timestamp":"2020. március. 03. 17:25","title":"\"Azt az örökséget hagyja hátra, hogy emberség és tisztesség minden áron\" - eltemették Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","shortLead":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","id":"20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbb4a9b-f3b5-4a4b-b348-f10fd2ef61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","timestamp":"2020. március. 02. 07:24","title":"Jobban drágulnak a lakások, mint ahogy a fizetések nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","id":"20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c15b81-c64c-4b7d-b8bc-5f593295efef","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","timestamp":"2020. március. 02. 10:17","title":"Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","shortLead":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","id":"20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239f3607-b8ca-4f01-8760-0f2d4afd8417","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 03. 16:23","title":"Plakátokon népszerűsíti a kézmosást és a zsebkendőhasználatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]