[{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","shortLead":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","id":"20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba4d0-2555-4df8-ac9d-265b75f0bb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. március. 01. 20:33","title":"Az MSZP jelöltje legyőzte a Momentumét az angyalföldi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","id":"20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af967985-359d-4abe-9eab-4cfe0338f417","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","timestamp":"2020. március. 01. 21:57","title":"A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c8f0fa-aefa-4b9b-ae67-aa085979a3e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaország után az Egyesült Államokban is hajlandó kártérítést fizetni az Apple az egyes iPhone-modelleket érintő \"Batterygate\" miatt.","shortLead":"Franciaország után az Egyesült Államokban is hajlandó kártérítést fizetni az Apple az egyes iPhone-modelleket érintő...","id":"20200303_apple_iphoneok_lassitasa_karterites_500_millio_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c8f0fa-aefa-4b9b-ae67-aa085979a3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d383e6-1b97-4c8c-b180-6f54df3b5cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_apple_iphoneok_lassitasa_karterites_500_millio_dollar","timestamp":"2020. március. 03. 09:33","title":"Akár 500 millió dolláros kártérítést is fizethet az Apple az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece4891-a2da-4204-aa80-bc715d43ab5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amy Klobuchar várhatóan Joe Bident támogatja.","shortLead":"Amy Klobuchar várhatóan Joe Bident támogatja.","id":"20200302_amy_klobuchar_demokrata_szenator_elnokjelolt_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ece4891-a2da-4204-aa80-bc715d43ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a872300-0661-44fc-9666-b3b791d14739","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_amy_klobuchar_demokrata_szenator_elnokjelolt_kampany","timestamp":"2020. március. 02. 20:45","title":"Újabb demokrata szállt ki az elnökjelöltségért folyó versenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","shortLead":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","id":"20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25714d60-ee47-4ad4-9b6b-90c2f7e370ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","timestamp":"2020. március. 02. 13:17","title":"Meghalt Zana József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"","category":"elet","description":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","shortLead":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","id":"20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8156b44c-6ce5-4f47-8095-5b219f80d4f8","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","timestamp":"2020. március. 01. 14:32","title":"Harvey Weinstein nagyon maga alatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket adnak le egy menedékkérőkkel teli gumicsónak irányába. ","shortLead":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket...","id":"20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab1c16-75bb-4c89-b8bf-29350f2159a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","timestamp":"2020. március. 03. 11:37","title":"Lövések, ütések – válogatott módszerekkel igyekszik visszafordítani a bevándorlókat a görög parti őrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]