[{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az Apple Watch fejlesztéseit ismerő névtelen forrásoknak, a jövőben a véroxigénszint mérésére is képes lehet majd a kütyü. Feltéve, hogy a fejlesztés tényleg révbe ér.","shortLead":"Ha hihetünk az Apple Watch fejlesztéseit ismerő névtelen forrásoknak, a jövőben a véroxigénszint mérésére is képes...","id":"20200309_apple_watch_veroxigenszint_merese_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c173ed8f-5100-415f-a002-2ea61ea1255e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_apple_watch_veroxigenszint_merese_okosora","timestamp":"2020. március. 09. 11:03","title":"Újabb életmentő funkciót kaphat az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki a kórokozót. Egy nappal korábban 795, egy héttel korábban 101 fertőzöttet tartottak számon.","shortLead":"A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vasárnap reggeli összesítése szerint 847 embernél mutatták ki...","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6708ce5-06c9-41d5-ba5a-776324669738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 08. 12:04","title":"Koronavírus: 800 fölött a fertőzöttek száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csehországban már 26 fertőzött van, és több mint ezer embert tartanak karanténban.","shortLead":"Csehországban már 26 fertőzött van, és több mint ezer embert tartanak karanténban.","id":"20200308_Kamatnelkuli_kolcsont_kapnak_a_cseh_vallalkozasok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5548a-34f3-466a-a15e-45e86e542cdc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Kamatnelkuli_kolcsont_kapnak_a_cseh_vallalkozasok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 08. 10:02","title":"Kamat nélküli kölcsönt kapnak a cseh vállalkozások a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok mellett az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is meg kell felelniük.","shortLead":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok...","id":"20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e18537-ed03-4b81-8ab6-53730b59b04b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","timestamp":"2020. március. 08. 10:25","title":"Komoly változás jöhet az élelmiszerek csomagolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","shortLead":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","id":"20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fe5b5-81c7-4b3b-aba3-7ae6813e8009","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","timestamp":"2020. március. 08. 09:16","title":"Szomáliai dzsihadistákat lőttek le Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is. Most már világcégekkel dolgoznak együtt. ","shortLead":"Világméretű hálózatot épített néhány fiatal New Yorkból indulva. Azt mondják nem csak marketingesek, de aktivisták is...","id":"202010_ifjusagi_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524d8aa1-f0a7-4fd4-b54b-01e085dbd965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0bb0c-ba53-43be-8499-a99bcbd9afb2","keywords":null,"link":"/360/202010_ifjusagi_mozgalom","timestamp":"2020. március. 08. 16:30","title":"Tinédzser üzletemberek álltak össze, hogy megszólítsák a korosztályukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított \"vörös zónává\".","shortLead":"Az olasz kormány megtiltotta a ki- és belépést az egész Lomardia tartományban, és újabb településeket nyilvánított...","id":"20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a938fcb1-f4a0-46e6-a2da-4b9897a2a69a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Vesztegzar_alatt_Lombardia","timestamp":"2020. március. 08. 08:16","title":"16 millió embert érint a vesztegzár Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel kiharcolásához.","shortLead":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel...","id":"20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed006f38-e7a6-4b90-972e-2c983cd47c13","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","timestamp":"2020. március. 08. 16:02","title":"Bronzérmes a női kardválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]