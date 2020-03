Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis migránsozás is.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök ismertette uniós kollégáival a magyarországi koronavírus-helyzetet, de belefért egy kis...","id":"20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ec5e16-89f1-4df8-8f2c-34a5716eeba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb7ee0-8339-4f29-82e2-1771a0c0159e","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_Viktor_a_koronavirusrol_Migransok","timestamp":"2020. március. 10. 20:28","title":"Orbán Viktor a koronavírusról: Migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","shortLead":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","id":"20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8031c0-5713-43e7-8b51-32ef97c54f84","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","timestamp":"2020. március. 10. 18:49","title":"Elmarad a Pilvaker az Arénában a koronavírus-kockázatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is nyers erő lapul.","shortLead":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is...","id":"20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7100e65-beb0-4b7f-9b25-15437fd354e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 20:03","title":"Új telefon került a csúcsra, ez most a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","shortLead":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","id":"20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c9346-bd49-4b94-a3bd-eb72b5d8e199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","timestamp":"2020. március. 10. 21:11","title":"Koronavírus: az EU 25 milliárd eurós alapot hozott létre a gazdasági károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találták bűnösnek.","shortLead":"Nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találták bűnösnek.","id":"20200311_Huszonharom_evre_iteltek_Harvey_Weinsteint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffee4601-140b-4f36-a8b5-0663a3c3e2d7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Huszonharom_evre_iteltek_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2020. március. 11. 16:41","title":"Huszonhárom évet kapott Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]