Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home Office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d86570-06fe-4836-b018-53c9dbf98e89","keywords":null,"link":"/360/20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","timestamp":"2020. március. 18. 17:30","title":"Schell Judit a Home office-ban: \"Most mindannyian együtt zuhanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","shortLead":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","id":"20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25f3f95-3eb1-4054-9307-7452d7500e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 09:10","title":"Rengetegen lettek koronavírusosak, miután részt vettek egy amerikai melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem a tömegközlekedést szeretnék használni.","shortLead":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem...","id":"20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ad06cc-64d5-4e81-b0ff-e4a0d2d33b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","timestamp":"2020. március. 18. 08:22","title":"Olcsóbb villanyautó-használat és fertőtlenítés a magyar autómegosztóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","shortLead":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","id":"20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e8b98-7468-4887-83aa-5fe42bafe487","keywords":null,"link":"/itthon/20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:58","title":"Már csak előzetes időpontfoglalással lehet a kormányhivatalokba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","shortLead":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","id":"20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173a63-56e8-4e59-9d47-5264aed9b16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:08","title":"A MÁV ingyen visszavált minden nemzetközi jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]