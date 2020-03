Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile alapítója. A cég arra szakosodott, hogy autóflották működtetését optimalizálja – ahogyan Mellano mondja: orkesztrálja, azaz hangszerelje, összehangolja. ","shortLead":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile...","id":"202012_hangszereles_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbad45a-5900-4f2f-8266-283307db8d5c","keywords":null,"link":"/360/202012_hangszereles_autokra","timestamp":"2020. március. 22. 08:30","title":"Előfizetéses autók? Egy svájci startup ebben látja a jövőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927380b3-5a3a-46cf-8aed-b87c03d5799d","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 21. 21:31","title":"Románia lezárja határait a külföldiek előtt és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","shortLead":"Nincs tömegközlekedés, és nem nyithatnak ki a kávézók, éttermek, bevásárlóközpontok.","id":"20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57df06bc-3974-4a0c-a2e4-d65ddb76f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_A_magyarorszaginal_is_szigorubb_intezkedesek_leptek_eletbe_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. március. 21. 10:52","title":"A magyarországinál is szigorúbb intézkedések léptek életbe a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"kkv","description":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az, hogy rendelnek-e annyival többet az otthon maradók, hogy ez segítség az újonnan futárnak jelentkezőknek és a vendéglátóhelyeknek.","shortLead":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az...","id":"20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a25af-2510-4a29-9ef2-8f3dd6f47d39","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"A házhozszállítás segítheti az éttermek túlélését, de mi lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.","shortLead":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia...","id":"20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff53439-e11a-4379-a12d-562272d73269","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","timestamp":"2020. március. 22. 11:51","title":"Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","shortLead":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","id":"20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30e44b-fdd0-4382-8767-80541f704e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","timestamp":"2020. március. 22. 13:17","title":"A GDP hetede hónapok alatt: elképesztő összegből küzd a vírus ellen Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","shortLead":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","id":"20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61805f6d-c4b5-4dc3-a3fe-a98461c4a64a","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 21. 08:27","title":"Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]