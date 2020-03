Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének a csökkentése. De megteheti-e ezt a munkáltató? Ennek nézett utána az Adózóna.","shortLead":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének...","id":"20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411c976e-1767-4ee4-9a85-3e01142d274f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","timestamp":"2020. március. 26. 17:22","title":"Nem sok jóra számíthat, akinek a járvány miatt csökkentenék a fizetését, kivéve, ha gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak – vallja Szalai Júlia szociológus, az MTA doktora. Csak remélni tudja, hogy hajtűkanyart vesz a kormány eddigi szociálpolitikája. Interjú.","shortLead":"A járvánnyal terjedő gazdasági válság mindenkit érint, de jól látható, kikre kéne kiemelten figyelnie az államnak –...","id":"202013_domino_modjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bdcf36-5993-4a0b-948d-26a9df79b7a6","keywords":null,"link":"/360/202013_domino_modjara","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"\"Dominó módjára roppanthatja meg teljes háztartások megélhetését a járvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","shortLead":"A járványhelyzet miatt egészen szokatlan formában nézhetünk bele egy elmaradt bemutatóba.\r

","id":"20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e14b25-cdbb-4b8f-b183-7a6fa1fbaf59","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Az_Orkeny_Szinhaz_este_varja_a_kanapen","timestamp":"2020. március. 25. 17:16","title":"Az Örkény Színház este várja a kanapén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív...","id":"20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3309629-309d-475e-8b10-e2f258d56eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","timestamp":"2020. március. 25. 11:06","title":"Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen csakis a kormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket.\r

","shortLead":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben...","id":"20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec50fa-1bd2-4180-981c-f24a9a4a89b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","timestamp":"2020. március. 25. 15:19","title":"Miniszterelnökség: Kijárási korlátozást csak a kormány rendelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter a fogorvosoknak. A levélben tételesen felsorolta azt is, mi számít sürgős esetnek. A fogászatra érkezőket is szűrni, és szükség esetén tesztelni kell koronavírusra. ","shortLead":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter...","id":"20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ea5f7-740e-4ad9-a2de-8141e02db830","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 25. 12:18","title":"Annyi fogorvosi rendelő zárt be, hogy hatóságilag kell kijelölni a sürgősségi ellátást végzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután kezdődő, videokonferencia keretében megtartott csúcstalálkozóját. A menetrend szerinti, március közepén megtartandó Európai Tanácsról van szó, ám ezúttal nemcsak a forma különleges, hanem a téma is: minden más helyett a koronavírus elleni fellépésről beszélnek a 27 tagállam állam- és kormányfői. Mutatjuk, mik ezek és hogy miért nincs igaza a miniszternek, amikor arról beszél: hazánk van a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután...","id":"20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554c261-6bab-4e0d-bcd7-0bd38280ced6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:05","title":"Magára hagyta volna Magyarországot az EU a koronavírus elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9daadab-1a80-4f76-bf33-89ee49bf990c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87336a11-004b-4ea0-a02e-30320303b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Marabu_Feknyuz_Orban_bevonul","timestamp":"2020. március. 27. 09:55","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bevonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]