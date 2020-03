Akár 60 ezer német fertőzött is lehet már

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek genetika örökségében.","shortLead":"Kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek...","id":"20200328_dns_elemzes_tibetiek_genetikai_eredete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4875cb-6180-4277-8a53-750b6a0a668a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_dns_elemzes_tibetiek_genetikai_eredete","timestamp":"2020. március. 28. 12:03","title":"A misztikus Tibet: DNS-elemzéssel tárták fel a tibetiek genetikai eredetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 27-től már csak a webshopból lehet rendelni.","shortLead":"Március 27-től már csak a webshopból lehet rendelni.","id":"20200327_Bezartak_a_magyar_Decathlon_aruhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3c53ec-c099-495a-acca-1f623dbe2404","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Bezartak_a_magyar_Decathlon_aruhazak","timestamp":"2020. március. 27. 16:38","title":"Bezártak a magyar Decathlon áruházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"Szabó Yvette, Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés, mire és hogyan költik el.","shortLead":"Rengeteg pénz van a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, még akkor is, ha a kormány semmit sem csinál. Kérdés...","id":"202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70e6c5-4954-4c0b-8ec4-e86f56b09afe","keywords":null,"link":"/360/202013__gazdasagvedelem__brusszeli_milliardok__virusharc__csapas_meres","timestamp":"2020. március. 28. 08:15","title":"Nem Orbán Viktor fogja megvédeni a gazdaságot – de legalábbis nem egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"360","description":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem sokuknak van kedve esténként tapsolni és balkonkoncertet adni az egészségügyi dolgozók támogatásaként. Az emberekből ugyanis mostanára eltűnt az a kezdeti meggyőződés, hogy a helyzet hamar megoldódik.","shortLead":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem...","id":"202013_elet_avoros_zonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7c78be-eb77-4f12-9598-1c04833d3189","keywords":null,"link":"/360/202013_elet_avoros_zonaban","timestamp":"2020. március. 27. 15:00","title":"Szilágyi Mónika: Élet a vörös zónában - Levél Milánóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","shortLead":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","id":"20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca7b16-f3ec-4691-9ff3-fd6ab638ef3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","timestamp":"2020. március. 28. 09:43","title":"Koronavírus: van olyan állás, amire százszoros az érdeklődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető az adókedvezmény.","shortLead":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető...","id":"20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7023a1-eaa8-4f34-b9ce-8a1bba037731","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","timestamp":"2020. március. 27. 18:29","title":"Erre kell figyelniük a cégeknek a járulékfizetési kedvezmények érvényesítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","shortLead":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","id":"20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7f6a9-2015-4166-890d-0cde1106c01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","timestamp":"2020. március. 27. 20:25","title":"Új hang szólal meg a Huawei telefonjain – ismerje meg Celiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]