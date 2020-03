Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek gyűltek össze az egyik lengyel-ukrán határátkelőnél. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig.","shortLead":"Miután Kijevben bejelentették, hogy a külföldön maradt ukrán állampolgárok előtt is lezárják az ország határait, ezrek...","id":"20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750d8cd4-f2e1-4fcd-a612-60db4026bb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb9dc3-685c-4621-8374-762dbccbc2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Ezrek_torlodtak_ossze_egymashegyen_hatan_a_lengyelukran_hataron","timestamp":"2020. március. 28. 11:10","title":"Ezrek torlódtak össze egymás-hegyen hátán a lengyel-ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió...","id":"202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9060d8f3-6362-4b7d-901b-ce6b5636fca1","keywords":null,"link":"/360/202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 17:30","title":"Térképen mutatjuk, hol élnek idehaza azok, akiket a leginkább veszélyeztet a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","shortLead":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","id":"20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d6d3e-4350-4175-8d94-e23fa16d2404","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","timestamp":"2020. március. 27. 13:54","title":"Kínai tudósok: \"csendes\" vírushordozót csinálhat a gyermekekből a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz - mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke. Tud olyan intézményről, ahol a fejenként napi két darab, egyszer használatos sebészi maszk mellé kaptak egy vasalót, hogy a kollégák hővel fertőtlenítsék azokat. Elmondta azt is, országosan kétezernél kevesebb élvonalban alkalmazható intenzívterápiás szakápoló van.","shortLead":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz...","id":"20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d45a-0454-4c2b-8a1b-a8bea8745d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","timestamp":"2020. március. 29. 11:03","title":"Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a72f45-e0e9-4714-9d73-48fe3b54d107","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","timestamp":"2020. március. 28. 09:07","title":"Így fertőtlenítették a Lehel úti aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","shortLead":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","id":"20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7404b1-65f8-445d-91fb-780bba3297de","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","timestamp":"2020. március. 27. 18:54","title":"Tüneteik megszűnése után legalább nyolc napig jelen van a koronavírus egyes betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","shortLead":"A bírságok összege több mint 2 milliárd forint.","id":"20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2545ef9d-cfc9-48c6-9cdc-c0c27da5dd73","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Romaniaban_tobb_tizezer_embert_birsagoltak_meg_a_kijarasi_korlatozasok_megszegese_miatt","timestamp":"2020. március. 28. 13:49","title":"Romániában több tízezer embert bírságoltak meg a kijárási korlátozások megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]