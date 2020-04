Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat repülőgép érkezését jelentette be szerda délelőtt a külügyminiszter, a következő napokban még tíz gépet várnak egészségügyi felszerelésekkel.","shortLead":"Hat repülőgép érkezését jelentette be szerda délelőtt a külügyminiszter, a következő napokban még tíz gépet várnak...","id":"20200401_12_millio_maszk_es_egy_gyartosor_erkezik_szerdan_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032591d-a8b9-4a0a-bf27-0a330e0061c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_12_millio_maszk_es_egy_gyartosor_erkezik_szerdan_Budapestre","timestamp":"2020. április. 01. 13:06","title":"12 millió maszk és egy gyártósor érkezik szerdán Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszonylag stabilak maradtak a pártpreferenciák, trendek nem látszanak, csak eseti, 1-2 százalékpontos változások – írja friss kutatásában a ZRI Závecz Research Intézet, amelyet a március első felében felvett adatok alapján állított össze.","shortLead":"Viszonylag stabilak maradtak a pártpreferenciák, trendek nem látszanak, csak eseti, 1-2 százalékpontos változások –...","id":"20200331_zavecz_kutatas_partpreferencia_fidesz_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3241d770-7ad4-48aa-8fe3-1c1d90ce69d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_zavecz_kutatas_partpreferencia_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. március. 31. 21:41","title":"Tartja jelentős előnyét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. 