[{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni, arra jó példa éppen egy hónapja közzétett bejegyzése.","shortLead":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni...","id":"20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336688a5-b276-4c2d-9a52-08485b53e0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","timestamp":"2020. április. 06. 11:03","title":"Egy mondat a koronavírusról, amit azóta nagyon megbánhatott Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök jelentette be.","shortLead":"A miniszterelnök jelentette be.","id":"20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe70f4-b00d-4409-b2da-f61f681bff3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","timestamp":"2020. április. 05. 13:44","title":"Az egész országban ingyenes hétfőtől a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1204f-dea0-4c1a-a315-24cdfbb186aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 06. 07:17","title":"Maszkokat ajándékoztunk a szomszéd országoknak, Ausztriában a helyzet javult – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom azóta, hogy januárban közölni kezdték az adatokat.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom azóta, hogy januárban közölni kezdték az adatokat.\r

","id":"20200407_koronavirus_fertozes_jarvany_kina_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b51af2-d02d-4389-9328-b7105d7b3142","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_fertozes_jarvany_kina_statisztika","timestamp":"2020. április. 07. 06:51","title":"Koronavírus: egyetlen új halálesetet sem jelentettek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","shortLead":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","id":"20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe70b92c-2971-4ed5-9aa0-f82b905e0166","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","timestamp":"2020. április. 05. 20:27","title":"Drónnal próbáltak lecsalogatni egy cicát a tetőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40382-06ac-4179-abe4-3ae9143c054a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. április. 06. 09:45","title":"Túlóráztatás és akár 500 ezres bírság: új rendeleteket adtak ki a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]