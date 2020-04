Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","shortLead":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","id":"20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773ef74-8289-4d8f-9ddc-dde436f86254","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","timestamp":"2020. április. 10. 11:22","title":"Fontos változások jönnek a felsőoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba62145-6871-4fe3-9382-8f0945b7be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","timestamp":"2020. április. 11. 17:56","title":"Fagy és 25 fok is lehet húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","shortLead":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","id":"20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed419af6-bac4-4084-a2e7-ef7b8c044b3b","keywords":null,"link":"/elet/20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","timestamp":"2020. április. 11. 10:45","title":"Rögtönzött koncerttel köszönték meg az egyenruhások a budapestieknek, hogy otthon maradtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését jelenti; a legnagyobb mentőcsomaggal az MNB segítette ki a gazdaságot; az önkormányzatok lehetnek a nagy vesztesek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült a kormány gazdaságvédelmi programjáról, hogy részben a meglévő tervek és nagyrészt létező források átnevezését...","id":"20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941547bd-7ef9-462e-bfa4-aabc44d4d305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Es_akkor_jarvany_koronavirus_orban_mentocsomag_mnb","timestamp":"2020. április. 12. 07:00","title":"És akkor négyszer bejelentette a kormány, hogy most már tényleg bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai...","id":"20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24057e-987c-4920-ac89-4711eb004e71","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 08:54","title":"Von der Leyen: Lehet, hogy egész évben el kell különíteni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","shortLead":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","id":"20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbfe79-5003-4757-b554-9049ebc54428","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","timestamp":"2020. április. 11. 11:49","title":"Meglépett egy koronavírusos beteg az Uzsoki kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]