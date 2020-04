Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta az ügyeletet, így szerdán például csak szakápoló és sofőr teljesített szolgálatot az ügyeletben.","shortLead":"A háziorvosi ellátással is gondok vannak a polgármester szerint: szerinte a járvány miatt több orvos visszamondta...","id":"20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6a697-cd97-4584-9f7b-da26c3ddbf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_31_igazolt_koronavirusfertozott_van_a_borsodnadasdi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 16. 19:07","title":"Már 31 igazolt koronavírus-fertőzött van a borsodnádasdi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","shortLead":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","id":"20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7242bd-b4ef-4868-8b05-1c8476cc2d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","timestamp":"2020. április. 15. 18:39","title":"Karácsony május közepétől lazítana a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5 eladására készül annál, mint amit a 4-es verzió piacra dobásakor elkönyvelhettek.","shortLead":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5...","id":"20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c106eb-f8b2-45db-a1df-4d3f18ff6b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","timestamp":"2020. április. 16. 19:03","title":"Nem minden rajongó kaphatja meg elsőre a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak így lehet majd az utcára lépni és utazni. Aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát.","shortLead":"Csak így lehet majd az utcára lépni és utazni. Aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen...","id":"20200416_new_york_allam_koronavirus_arcmaszk_maszk_kozterulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c389ba8-aee0-45ce-a963-193e27cac51f","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_new_york_allam_koronavirus_arcmaszk_maszk_kozterulet","timestamp":"2020. április. 16. 07:13","title":"Kötelezővé teszik a maszkviselést New York államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben.","shortLead":"Világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben.","id":"20200415_koronavirus_fertozott_ketmillio_john_hopkins_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f635d6-94d5-4d36-b5c5-a0e1aca385df","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_fertozott_ketmillio_john_hopkins_egyetem","timestamp":"2020. április. 15. 07:46","title":"Kétmillióhoz közelít a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","shortLead":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","id":"20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f5b81-9e2d-4610-b230-94128ff66781","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","timestamp":"2020. április. 16. 09:48","title":"Előkerült egy videó, amin három rendőr ver egy gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","shortLead":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","id":"20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcccf70-873d-480a-8392-239f6156896f","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","timestamp":"2020. április. 15. 21:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]