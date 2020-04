Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri koncentrációjához az elmúlt évtizedekben az emberiség így is elképesztő mértékben hozzátett.","shortLead":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri...","id":"20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d09240c-61db-4cb2-a9e5-56f5c3f2d435","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","timestamp":"2020. április. 16. 12:37","title":"Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig a koronavírus is tovább ronthatja.","shortLead":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. A helyzetet pedig...","id":"20200415_amazonas_erdoirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ee5685-d57c-4eea-8ea9-f2751885af60","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_amazonas_erdoirtas","timestamp":"2020. április. 15. 15:28","title":"Tombol az erdőirtás az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt alelnöke szerint az oldal azért kell, hogy véget vessenek a tömegesen megjelenő álhírgyártásnak.","shortLead":"A párt alelnöke szerint az oldal azért kell, hogy véget vessenek a tömegesen megjelenő álhírgyártásnak.","id":"20200415_fidesz_angol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102c8de1-676f-456e-b7d7-5360ddfed29a","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_fidesz_angol","timestamp":"2020. április. 15. 19:07","title":"Elkészült a Fidesz \"álhíreknek véget vető\" angol nyelvű oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","shortLead":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","id":"20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6857955b-8d96-4d7e-8d74-7f53ba7cb5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","timestamp":"2020. április. 15. 17:19","title":"A karantén előcsalogatta a rocksztárt a BBC időjósából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki válságkezelő akciótervet azoknak a gyerekeknek a támogatására, akik hátrányos helyzetükből fakadóan kimaradnak a digitális távoktatásból.","shortLead":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki...","id":"20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee76ecc-ff25-48f6-82ad-527593674fb2","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","timestamp":"2020. április. 15. 16:13","title":"Levelet kapott Maruzsa Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","id":"20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b60e291-69c7-434a-9765-d3886e15e8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 16. 13:47","title":"Már szennyvízben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]